Wayne Rooney drukt direct zijn stempel bij debuut Derby County

Derby County heeft donderdagavond gedaan wat het moest doen in de Championship. De ploeg van Phillip Cocu rekende voor eigen publiek af met laagvlieger Barnsley: 2-1. Wayne Rooney maakte zijn basisdebuut en kreeg van de trainer direct de aanvoerdersband om zijn arm. De routinier toonde zijn waarde, want met een assist was hij belangrijk bij het openingsdoelpunt vlak voor rust.

De van DC United afkomstige Rooney ging eind vorig jaar aan de slag bij the Rams als speler/coach aan de hand van Cocu. Vanaf 1 januari was hij speelgerechtigd en een dag later koos de trainer ervoor om Rooney direct vanuit de basis te laten starten vanaf het middenveld. “Hij brengt leiderschap, daarom krijgt hij de aanvoerdersband”, reageerde Cocu via het clubkanaal over de topscorer aller tijden van de nationale ploeg van Engeland. “Iedereen kent zijn kwaliteiten als speler, maar we moeten hem ook de tijd geven om te wennen aan dit team en deze competitie.”

Veel tijd om te wennen had Rooney niet nodig, want op slag van rust stond hij aan de basis van het openingsdoelpunt. Met een scherp aangesneden vrije trap bediende hij Jack Marriott, die alleen maar tegen de bal aan hoefde de lopen en voor de 1-0 zorgde. De voorsprong was verdiend, daar de thuisploeg het betere van het spel had. Vlak na de thee deden de bezoekers wat terug. Elliot Simoes profiteerde optimaal van gestuntel van Derby-doelman Ben Hamer. Van dichtbij prikte hij de gelijkmaker tegen de touwen.

Het duurde niet lang voordat the Rams de voorsprong weer in handen kregen. Zeven minuten na de 1-1 was het Rooney die fraai opende op Andre Wisdom aan de rechterflank. Laatstgenoemde zocht de achterlijn op en legde af op Martyn Waghorn, die scoorde in de verre hoek. Ondanks dat Rooney vermoeid oogde in de slotfase, maakte hij de negentig minuten vol. De ploeg van Cocu hield de voorsprong vast en komt door de zege op 33 punten, waarmee Derby County terug is te vinden op de zeventiende plaats.