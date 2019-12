Eerste bod Barcelona bevestigd: ‘We zullen zien wat er gaat gebeuren’

Onder meer Mundo Deportivo en AS kwamen eerder deze dinsdag met het bericht dat Barcelona een bod heeft uitgebracht op Dani Olmo. Volgens zaakwaarnemer Andy Bara is de berichtgeving vanuit Spanje correct en is het inderdaad zo dat de Catalaanse grootmacht een eerste bod richting Dinamo Zagreb heeft gestuurd. Over eventuele bedragen zijn nog geen mededelingen gedaan door de betrokken partijen.

"Ik kan dit bevestigen, het is een officieel bod van Barcelona en we zullen zien wat er verder gaat gebeuren", verklaart Bara dinsdag in een reactie aan het Kroatische medium Gol. "Dani zal hierover in overleg treden met Dinamo. Hij heeft een contract met de club (tot medio 2021, red.) en Dinamo zal uiteindelijk beslissen of hij mag vertrekken, wanneer dat is en voor welk bedrag."

In de Spaanse en Kroatische media werd Olmo de afgelopen tijd meermaals in verband gebracht met Barcelona, de club die de 21-jarige aanvaller tussen 2007 en 2014 als jeugdspeler diende. Sinds 2014 verdedigt hij de kleuren van Dinamo. Gol weet te melden dat ook Borussia Dortmund een bod heeft neergelegd voor Olmo, al zijn ook in dit geval geen verdere details bekend wat betreft de hoogte van het bedrag.

De transferwaarde van Olmo wordt door Transfermarkt geschat op 35 miljoen euro. De door Barcelona begeerde aanvaller heeft een ontsnappingclausule van veertig miljoen euro in zijn huidige contract staan, zo is meerdere keren gemeld in diverse buitenlandse media. Olmo, die in november debuteerde in de Spaanse nationale ploeg, werd afgelopen zomer nog hevig gelinkt aan onder meer Ajax, Tottenham Hotspur en Atlético Madrid. De speler in kwestie wil graag een nieuwe uitdaging aangaan, zo liet hij vorige week weten in gesprek met Jugones.