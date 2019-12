‘Jürgen Klopp ziet geschikte back-up voor Andy Robertson in Eredivisie’

Liverpool verzekerde zich onlangs met de komst van Takumi Minamino van zijn eerste aanwinst voor de winterse transferperiode en de Engelse grootmacht komt in januari mogelijk ook bij Vitesse uit. Volgens berichten uit Engeland heeft Max Clark zich namelijk in de kijker gespeeld bij the Reds, waardoor een terugkeer naar zijn geboorteland lonkt voor de linksback.

Manager Jürgen Klopp is op zoek naar een back-up voor Andy Robertson en Clark is volgens de Daily Mirror en Football Insider een voorname kandidaat om die taak op zich te nemen. De 23-jarige vleugelverdediger bleef lang onder de radar in Engeland, maar is in de afgelopen maanden steeds vaker onderwerp van gesprek in de transferrubrieken.

Clark werd vorige maand al door Sky Sports opgenomen in een elftal met de Engelse spelers die, op basis van statistieken, dit seizoen het best presteren. De linksback maakt vooral indruk door het aantal persoonlijke duels dat hij weet te winnen en het aantal voorzetten dat hij per wedstrijd produceert.

De voormalig jeugdinternational van Engeland vormt volgens de berichtgeving verder een aantrekkelijke kandidaat voor Liverpool vanwege zijn status als home grown player. Clark werd opgeleid bij Hull City, waar hij overigens samenspeelde met Robertson, en trok in de zomer van 2018 naar Arnhem vanwege zijn band met de inmiddels opgestapte trainer Leonid Slutsky.

De verdediger, die inmiddels een kleine vijftig wedstrijden speelde in het geel-zwart, ligt nog tot de zomer van 2021 vast bij Vitesse. De kans dat hij dit contract uit zal dienen lijkt echter klein, aangezien er naast Liverpool interesse van andere clubs uit Engeland en de rest van Europa zou zijn.