Vincent Janssen heeft aandeel in zinderende Mexicaanse finale

Het CF Monterrey van Vincent Janssen heeft in de nacht van zondag op maandag beslag gelegd op de titel in de Liga MX. De return van de finale tegen Club América werd in Mexico-Stad met 2-1 verloren, waarna strafschoppen uiteindelijk de beslissing moesten brengen. Mede dankzij een rake strafschop van Janssen, die als invaller binnen de lijnen kwam, trok Rayados in de penaltyserie aan het langste einde.

Monterrey wist de heenwedstrijd in de nacht van donderdag op vrijdag met 2-1 te winnen, dankzij een fraai doelpunt van Rogelio Funes Mori in blessuretijd. Club América wist wat men in de return te doen stond en begon furieus aan het duel, want al na zes minuten spelen stond er een voorsprong op het scorebord. Federico Viñas kreeg de bal aangespeeld in het strafschopgebied, speelde zich vrij en liet Monterrey-doelman Marcelo Barovero kansloos: 1-0.

Dat de marge niet binnen het halfuur al verdubbeld werd, kon Monterrey mede danken aan de VAR. Wegens een handsbal van Richard Sánchez ging er aanvankelijk een streep door de 2-0. Het was Sánchez die voor rust echter de voorsprong van Club América alsnog wist te vergroten. De Paraguayaanse middenvelder ontving de bal op de rand van het strafschopgebied en mikte de bal in de uiterste hoek, buiten bereik van Barovero. Het duel stevende lang af op een 2-0 overwinning voor Club América, dat aan deze stand genoeg zou hebben om de landstitel te pakken.

Een kwartier voor tijd stond Funes Mori echter opnieuw op voor Monterrey. Door defensief geschutter van Jorge Sánchez Ramos kwam Dorlan Pabón vrij in het strafschopgebied, waarna hij de Argentijnse spits voor het doel vond. Ondanks dat Viñas nog met het hoofd de lat raakte, werd er in de daaropvolgende verlenging niet meer gescoord. Nico Castillo en Guido Rodríguez faalden vanaf elf meter namens Club América, terwijl Monterrey vier van de vijf strafschoppen raak schoot en daarmee het duel wist te winnen.