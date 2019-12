AS Monaco ontslaat trainer en verrast met veelbesproken Spanjaard

AS Monaco heeft per direct afscheid genomen van Leonardo Jardim, zo maakt de Franse club zaterdagavond bekend. De Portugese trainer wordt verantwoordelijk gehouden voor de wisselvallige resultaten, maar wordt ook geslachtofferd vanwege zijn moeilijke relatie met eigenaar Dimitri Rybolovlev. De clubleiding was achter de schermen al bezig met zijn opvolging, daar tegelijkertijd de aanstelling van Robert Moreno wordt aangekondigd.

Moreno was een maand geleden nog als bondscoach van Spanje werkzaam, maar zag zich na de kwalificatie voor het EK van volgend jaar zomer gedwongen te vertrekken. Luis Enrique ontbrak maandenlang als bondscoach vanwege de ernstige ziekte van zijn dochter. Het meisje overleed in augustus. Moreno nam in die periode de taak van bondscoach over, maar wilde die positie daarna niet meer opgeven. De uiteindelijke rentree van Luis Enrique leidde tot een conflict met tegenstrijdige versies.

Moreno heeft zich tot de zomer van 2022 aan AS Monaco verbonden, als eerste Spaanse trainer ooit van de club. De 42-jarige trainer was jarenlang de assistent van Luis Enrique: bij AS Roma, Celta de Vigo en Barcelona. Als interim-bondscoach van het nationale elftal stond hij tussen juni en november voor het eerst op eigen benen. Moreno begint volgende week bij zijn nieuwe werkgever.

Voor Jardim is het al de tweede keer dat hij wordt ontslagen bij AS Monaco. Ook in oktober 2018 diende hij te vertrekken, om vervolgens in januari van dit jaar het takenpakket van Thierry Henry over te nemen. De afdaling naar de Ligue 2 kon vorig seizoen worden afgewend, maar ook deze voetbaljaargang zijn de prestaties niet geweldig. Monaco staat weliswaar zevende, maar nummer veertien Saint-Étienne heeft slechts drie punten minder.