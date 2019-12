Blunders spelen Tottenham Hotspur parten; Leicester City wint met B-elftal

Tottenham Hotspur heeft de tweede nederlaag in slechts zes dagen tijd in de Premier League ternauwernood kunnen afwenden. Het team van José Mourinho hield zaterdagavond een punt over aan het uitduel met Norwich, mede dankzij een late strafschop van Harry Kane: 2-2. Door de remise komt Tottenham op dertig punten uit twintig duels en dat is voorlopig goed voor een vijfde plaats. Leicester City won tegelijkertijd bij West Ham United en komt op 42 punten. Dat zijn er, met twee duels méér gespeeld, tien minder dan lijstaanvoerder Liverpool.

Norwich City - Tottenham Hotspur 2-2

Mourinho mocht zich gelukkig prijzen dat Tottenham met een minimale achterstand de rust haalde. Zowel de defensie als het middenveld van de Londenaren zakte door de ondergrens. Na achttien minuten spelen verscheen de 1-0 op het scorebord. Juan Foyth verspeelde de bal op knullige wijze, waarna Mario Vrancic niet werd aangepakt door Toby Alderweireld en Paulo Gazzaniga werd geklopt. Norwich City dacht via Teemu Pukki op 2-0 te komen, maar de VAR oordeelde dat de Fin nipt buitenspel stond in de opbouw. Tottenham kwam in de eerste 45 minuten niet verder dan een te hoog schot van Dele Alli en één-tegen-één-situatie tussen Kane en Tim Krul, waarbij de Nederlander als winnaar uit de strijd kwam.

Mourinho greep in de rust meteen in en haalde Foyth en Jan Vertonghen naar de kant, ten faveure van Davinson Sánchez en Lucas Moura. Tottenham had tien minuten nodig om op 1-1 te komen: Ibrahim Amadou was de enige speler in de muur die bij een vrije trap van Christian Eriksen niet meesprong en via zijn hoofd belandde de bal buiten het bereik van Krul. Zes minuten later kwam Norwich opnieuw op een voorsprong, na een ongelukkige situatie bij de Londenaren: Alderweireld was in het strafschopgebied net iets eerder bij de bal dan Pukki, maar het leer ging via Serge Aurier alsnog in het doel. Het team van Daniel Farke kon de overwinning niet over de streep trekken. Na een duidelijke overtreding van Christoph Zimmermann op Kane was het laatstgenoemde die Krul vanaf elf meter passeerde: 2-2. Dat was tevens de eindstand, daar de teams ook in de liefst zeven minuten extra tijd niet konden scoren.

West Ham United - Leicester City 1-2

Met een elftal dat op liefst negen plaatsen was gewijzigd, alleen Kasper Schmeichel en Jonny Evans behielden hun basisplaats, speelde Leicester City een goede eerste helft, maar dat was niet aan de ruststand van 1-1 af te zien. Na een overtreding op Kelechi Iheanacho maakte Lukasz Fabianski zijn fout goed door de elfmetertrap van Demarai Gray te keren. Vijf minuten voor rust kopte Iheanacho van dichtbij op aangeven van Ayoze Pérez alsnog de 0-1 binnen. Op slag van rust nivelleerde het team van Manuel Pellegrini de tussenstand: na een goede actie van Felipe Anderson schoof Pablo Fornals diens lage voorzet achter Schmeichel en betraden de teams met een gelijke stand de kleedkamers in het London Stadium.

Gray revancheerde zich elf minuten na rust voor zijn misser vanaf elf meter. Na een rush vanaf het middenveld gaf Pérez op het juiste moment een steekpass op de aanvaller, die de uitkomende Fabianski verschalkte: 1-2. Dat was tevens de eindstand in Londen. Jamie Vardy ontbrak in de wedstrijdselectie vanwege de geboorte van zijn kind en de rest van de gebruikelijke basiskrachten kregen rust vanwege het overvolle programma. Op Nieuwjaarsdag wacht een uitwedstrijd tegen Newcastle United.