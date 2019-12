Donyell Malen: ‘Ik was eerlijk gezegd even de weg kwijt na de wedstrijd’

Donyell Malen maakte afgelopen jaar zijn debuut in het Nederlands elftal. De twintigjarige spits van PSV kwam in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland (2-4 zege) als invaller binnen de lijnen en nam direct een doelpunt voor zijn rekening. In gesprek met het Algemeen Dagblad blikt Malen terug op het duel in het Volksparkstadion van Hamburg.

“Ik was eerlijk gezegd even de weg kwijt na de wedstrijd. Ik kon alleen maar denken: wat is hier nou gebeurd? Is het echt gebeurd? Het voelde onwerkelijk allemaal”, geeft Malen te kennen. De viervoudig Oranje-international keek zijn debuutwedstrijd in het Nederlands elftal nog niet terug. “Misschien iets voor de winterstop. Wel merk ik bij mezelf: als ik over die wedstrijd praat, moet ik meteen glimlachen.”

“Ik wist vooraf niet officieel dat ik zou gaan invallen. Maar het kon wel gebeuren, dat gevoel had ik sterk. Gek hè, soms heb je dat. Ik was er ook écht klaar voor om in te vallen, om iets bij te dragen. Zo bekeek ik de eerste helft vanaf de bank”, vervolgt de jonge spits. Malen, in de eerste seizoenshelft namens PSV goed voor 17 doelpunten in 25 wedstrijden, zocht na zijn eerste doelpunt in Oranje direct zijn familie op. "Ik had ze tijdens de warming-up gezien, wist waar ze zaten. Nu zag ik mijn familie op de banken staan, huilend. Dat was wel even een momentje, ja.”

“Ze wisten eerst niet zeker of ze zouden komen kijken. Het is toch een eind rijden vanuit de kop van Noord-Holland. Uiteindelijk was alleen mijn stiefvader er niet bij”, vertelt Malen. Het shirt dat hij bij zijn debuut droeg, ligt opgevouwen en gewassen in zijn kast. “Want eerst dacht ik: die ga ik nooit meer wassen. Dit shirt gaat met zweetgeur en al in een mooie lijst aan de muur. Maar dat inlijsten is er nog niet van gekomen. En stinkgoed op de plank, nee, dat vind ik niks.”