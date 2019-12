Van der Sar waarschuwt: ‘Dan hebben we een gat in onze begroting’

Ajax staat er momenteel in financieel opzicht uitermate goed voor. Mede door de Champions League-campagne van de afgelopen anderhalf jaar en de uitgaande transfers van onder meer Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt hebben de Amsterdammers volgens Edwin van der Sar een ‘stevig’ eigen vermogen opgebouwd. De algemeen directeur waarschuwt in gesprek met Ajax TV tegelijkertijd dat de begroting gebaseerd is op Champions League-voetbal.

“We hebben eigen vermogen, dus geld opgebouwd vanuit het verleden. Maar we willen graag een Champions League-team zijn, dus we hebben een Champions League-begroting opgesteld. Daar heb je ook wel Champions League-voetbal bij nodig. Als we vanaf de start Europa League spelen, hebben we een gat in onze begroting. We hebben geld liggen voor zware tijden, maar dat kunnen we niet in de begroting stoppen”, stelt Van der Sar.

Ajax-coach krijgt steun: 'Fijn dat de Telegraaf eindelijk opgehouden is over Ten Hag'

“De begroting hebben we neergezet op deelname aan de groepsfase van de Champions League en een ronde in de Europa League, dus we doen het eigenlijk volgens schema”, vervolgt de algemeen directeur. Anderhalf jaar geleden besloot Ajax het salarisplafond te verhogen, waardoor onder meer Daley Blind en Dusan Tadic konden worden binnengehaald. “We hebben een budget gemaakt die niet paste bij de inkomsten die we hadden, want we moesten nog drie voorrondes door komen.”

“Net als dit jaar: we hadden een Champions League-begroting, maar we moesten het nog wel zien te halen. Als we van PAOK Saloniki hadden verloren, hadden we een gat in de begroting gehad. Dat kunnen we opvangen doordat we een stevig eigen vermogen hebben”, aldus Van der Sar. Hij benadrukt dat Ajax niet zomaar het salarisplafond verder kan verhogen. “Je kan niet ongelimiteerd doorgaan. Bovenop de huidige doelstellingen moeten we niet meer risico gaan nemen. We zetten er op in dat Ajax ook voor de langere termijn bestaat, aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en kan investeren in mensen. Niet alleen op het veld, maar ook op kantoor.”