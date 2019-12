‘Het was persoonlijk een goed jaar bij Ajax, ik ben bekender geworden’

Ajax kan terugkijken op een zeer geslaagd 2019, zeker in sportief opzicht. Afgelopen seizoen werd de halve finale van de Champions League bereikt, met onderweg historische overwinningen op Real Madrid en Juventus. Doelman André Onana vindt het nog steeds ongelooflijk wat Ajax heeft laten zien op het Europese podium, zeker gezien het feit dat de meeste opponenten in het miljardenbal met veel ruimere begrotingen werken.

"Het was haast onwerkelijk wat wij meemaakten", vertelt Onana in een interview met L'Équipe. De sluitpost van de Amsterdamse club denkt dat gezond financieel beleid de kansen op sportief succes alleen maar vergroot, ook met de moordende concurrentie vanuit het buitenland. Onana is daarnaast zeer tevreden met zijn bijdrage aan de successen van Ajax. "Voor mij persoonlijk was het ook een goed jaar. Ik heb meer ervaring en ik ben volwassener en bekender geworden."

'Ajax had begin van het seizoen AZ en PSV leeg moeten kopen'

Onana liet in oktober weten tegenover RMC Sport dat hij afgelopen zomer is gepolst door zowel Paris Saint-Germain als Barcelona. De gesprekken met de Franse grootmacht brachten echter geen transfer in gang. Barcelona zocht een stand-in voor Marc-André ter Stegen en kwam hiervoor bij de Ajacied uit. Onana, die eerder enkele jaren bij de Spaanse kampioen vertoefde, zag er evenwel geen heil in om terug te keren in het Camp Nou. Zij contract in de Johan Cruijff ArenA loopt door tot medio 2022.

De international van Kameroen koestert de hechte onderlinge band bij Ajax en legt uit dat het succes van afgelopen jaar niet uit de lucht is komen vallen. "Deze groep is zo’n vijf jaar geleden bij elkaar gekomen", gaat Onana verder. "Dit elftal speelde in 2017 ook de Europa League-finale (0-2 nederlaag tegen Manchester United, red.), daar komen wij vandaan. Het grootste deel begon in Jong Ajax. We hebben zowel op als naast het veld een sterke band met elkaar. Het is een beetje als familie, weet je. Wat we nu presteren is daar het gevolg van." Onana benadrukt nogmaals de teamgeest bij Ajax. "We moeten ook de rol van de technische staf benadrukken."