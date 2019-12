Klopp: ‘Laat ik het zo zeggen: we zijn niet op zoek naar een nieuwe!’

Trent Alexander-Arnold vertolkte donderdag een hoofdrol voor Liverpool, dat korte metten maakte met achtervolger Leicester City (0-4). De vleugelverdediger tekende voor een doelpunt en twee assists en werd na afloop overladen met complimenten. Manager Jürgen Klopp is dolblij met de aanwezigheid van de jonge rechtsback, maar voelt er aan de andere kant niets voor om Alexander-Arnold op een voetstuk te plaatsen.

"Een betere rechtsback dan Trent? Daar ben ik eerlijk gezegd niet mee bezig", verklaart Klopp op de persconferentie na afloop van de eclatante zege op the Foxes. "Laat ik het zo zeggen: we zijn niet op zoek naar een nieuwe rechtsback! We werken hier liever in de luwte aan de ontwikkeling van spelers. Neco Williams bijvoorbeeld laat heel goede dingen zien. Trent speelde heel goed, maar het was geen perfecte wedstrijd. Hij was echter wel van groot belang voor ons met zijn voorzetten, die zijn echt fenomenaal. Ik kan trouwens geen vergelijking maken met andere rechtsbacks, want ik kijk bijna alleen maar wedstrijden van Liverpool."

Klopp: 'Twee wedstrijden binnen 48 uur is misdadig'

Koploper Liverpool staat na de vierklapper in Leicester dertien punten los, maar Klopp wil absoluut nog niet op de zaken vooruit lopen. "tien, elf, nu is het dertien punten", rekent de Duitse manager voor. "We denken er niet over na. We hebben het er voor de wedstrijd niet over gehad, want het is niet interessant. Ik kan de verhalen nu al verzinnen. Nog nooit in de geschiedenis van het Engelse voetbal heeft een team een dergelijke voorsprong verspeeld. Dat klinkt mij negatief in de oren, dus waarom zouden we het erover hebben?"

Klopp gelooft ook niet dat Liverpool tegen Leicester een statement heeft afgegeven. "Het was gewoon een wedstrijd tegen een heel goed elftal", vervolgt de manager van de lijstaanvoerder in de Premier League. "Er is nog niets beslist momenteel. Het is al moeilijk genoeg om een dergelijke prestatie neer te zeggen tegen Leicester, waarvan iedereen de kwaliteiten kent. Mijn jongens hebben gewoon een topprestatie neergezet." Liverpool krijgt zondag bezoek van Wolverhampton Wandererers. Het nieuwe voetbaljaar begint op 2 januari met een thuiswedstrijd tegen Sheffield United.