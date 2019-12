Manchester United haalt uit en herstelt zich van beschamend verlies

Manchester United heeft zich op Boxing Day hersteld van de beschamende nederlaag tegen Watford van vier dagen geleden. Het team van Ole Gunnar Solskjaer won in eigen huis met 4-1 van Newcastle United, ondanks het goede begin van de bezoekers. Anthony Martial (tweemaal), Mason Greenwood en Marcus Rashford scoorden voor Manchester United; Matthew Longstaff nam de openingstreffer voor zijn rekening. Door de overwinning stijgen the Mancunians naar een zevende stek op de ranglijst.

In de openingsfase waren de teams van Solskjaer en Steve Bruce aan elkaar gewaagd en het was Longstaff die na zeventien minuten de score opende. De man die Manchester United ook al pijn deed in Newcastle (1-0) ontving de bal van Joelinton en schoot vervolgens laag en door de benen van Harry Maguire raak: 0-1. De vreugde van the Magpies was van korte duur, daar de bal zeven minuten later al achter Martin Dubravka lag.

Na goed voorbereidend werk van Luke Shaw en Andreas Pereira werkte Martial de bal meteen in de linkerhoek, al had Dubravka wellicht meer kunnen uitrichten: 1-1. Het was het begin van het einde voor Newcastle, dat nog voor rust nóg twee tegendoelpunten om de oren kreeg. Een ziedende inzet van Greenwood belandde via de onderkant van de lat fraai tegen de touwen en vijf minuten later pakte ook Rashford zijn doelpunt mee.

Jetro Willem kon Aaron Wan-Bissaka niet bijbenen en uit diens voorzet kopte Rashford de ruststand van 3-1 binnen. Newcastle hoopte na rust nog enigszins de spanning terug in de wedstrijd te brengen, maar een foute terugspeelbal van Sean Longstaff stelde Martial zes minuten na de onderbreking in staat om oog in oog met Dubravka voor de 4-1 te zorgen. Dat de score op Old Trafford niet hoger uitviel, mocht een wonder heten.

De in de rust voor Scott McTominay ingevallen Paul Pogba, Rashford en Martial hadden de 5-1 op de schoen, maar faalden in de afwerking. Het was de paal die voorkwam dat Martial zijn hattrick kon completeren. Richting het eindsignaal had Dubravka ook een goede reactie op een kopbal van Maguire. Newcastle blijft de nummer tien van de Premier League, met drie punten minder dan Manchester United.