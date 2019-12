Cambuur dendert door; Reda Kharchouch geeft opnieuw visitekaartje af

SC Cambuur is weer alleen koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De formatie van trainer Henk de Jong won zondagmiddag met 1-3 op bezoek bij Excelsior en heeft nu weer drie punten meer dan titelconcurrent Jong Ajax. Cambuur gaat met een prettig gevoel de winterstop in: de voorsprong op de nummer drie De Graafschap bedraagt na twintig speelrondes acht punten. Ook Telstar deed vanmiddag goede zaken, door eigen op eigen veld met 3-1 te zegevieren over Jong AZ.

Excelsior - SC Cambuur 1-3

Cambuur maakte afgelopen donderdag indruk in de TOTO KNVB Beker ondanks een 1-2 nederlaag tegen Feyenoord en trok die lijn vanmiddag moeiteloos door in Kralingen. Het elftal van De Jong speelde een sterke eerste helft en leidde halverwege verdiend met 0-2. Robert Mühren opende na elf minuten voetballen de score vanaf de strafschopstip, waarna Jamie Jacobs op het halfuur de ruststand bepaalde met een rake kopbal. Het houtwerk zat vervolgens in de slotfase van de eerste helft nog tweemaal een doelpunt van Cambuur in de weg. Cambuur leek na de onderbreking niet meer in de problemen te komen, maar Rai Vloet tekende zeven minuten voor tijd toch nog verrassend voor de aansluitingstreffer. Daardoor werd het nog even spannend, totdat Issa Kallon de marge in blessuretijd weer opkrikte naar twee.

Telstar - Jong AZ 3-1

Net als Cambuur verweerde ook Telstar zich midweeks kranig tegen een Eredivisionist: op eigen veld werd slechts nipt verloren van Ajax (3-4). De ploeg van trainer Andries Jonker begon prima aan de wedstrijd tegen Jong AZ, maar had na achttien minuten wel de hulp van de Alkmaarders nodig om op voorsprong te komen: Joey Jacobs kopte de bal ongelukkig in eigen doel. In het vervolg van de eerste helft kreeg Telstar de beste kansen, maar dook ook Jong AZ zo nu en dan gevaarlijk op in de vijandelijke zestien. Na ruim een uur kwamen de bezoekers op gelijke hoogte via Tijjani Reijnders, maar vrijwel onmiddellijk erna herstelde Elayis Tavsan de voorsprong voor Telstar weer in ere met een schot van afstand. Telstar hield daarna stand en wist in de zevende minuut van de blessuretijd via Reda Kharchouch nogmaals te scoren. De spits was afgelopen woensdag tegen Ajax ook al trefzeker en gaf zo opnieuw zijn visitekaartje af.