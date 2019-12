Willem II kan uitstekende reeks geen vervolg geven en ziet PSV passeren

Na drie overwinningen op rij is er zaterdagavond een einde gekomen aan de zegereeks van Willem II. De manschappen van trainer Adrie Koster konden thuis tegen Fortuna Sittard niet imponeren en mochten in de slotfase blij zijn met een punt: 0-0. De Tilburgers zijn door het puntverlies de derde plaats verloren aan PSV, terwijl Fortuna het punt koestert in de strijd tegen degradatie.

Willem II had in de eerste helft iets meer balbezit, maar Fortuna Sittard produceerde meeste doelpogingen. De beste daarvan waren voor Alejandro Carbonell. Eerst zag de middenvelder zijn inzet knap uit de hoek gehaald worden door doelman Timon Wellenreuther van de Tilburgers, daarna schoot de Spanjaard in vrije positie hoog over. Aan de andere kant kreeg Vangelis Pavlidis een grote kans, maar de volley van de Willem II-spits werd knap gekeerd door goalie Alexei Coselev.

Ook na rust gebeurde weinig spectaculairs voor beide doelen. Willem II drong wel wat meer aan en kreeg in de 61ste minuut de beste mogelijkheid van de wedstrijd. Mike Trésor Ndayishimiye kwam na een fraaie combinatie met Pol Llonch vrij voor Coselev, maar de keeper bracht in de korte hoek redding op diens inzet. Aan Fortuna-zijde probeerde Martin Angha het met een afstandsschot, dat net over ging. De Limburgers werden in de slotfase nog enkele keren dreigend op de counter, maar steeds voorkwam Willem II dat het écht gevaarlijk werd.