FC Twente gaat in crisis de Kerst in na kansloze avond in Waalwijk

RKC Waalwijk heeft vrijdagavond een verdiende overwinning geboekt tegen FC Twente. De ploeg van trainer Fred Grim was zo goed als de hele wedstrijd de dominante partij en zette uiteindelijk drie doelpunten op het scorebord: 3-0. Het was voor het eerst dat RKC erin slaagde om drie keer te scoren, sinds de uitwedstrijd tegen FC Twente (3-3) in de derde speelronde. De Tukkers wisten de laatste vijf wedstrijden niet te winnen en gaan in crisis de winterstop in.

RKC kwam sterk uit de startblokken en beloonde zichzelf al na twaalf minuten met de openingstreffer. Dat was een hele fraaie van Anas Tahiri, die een harde voorzet van Clint Leemans knap controleerde in de zestien van Twente en vervolgens subliem afwerkte: 1-0. De Waalwijkers behielden daarna de controle over de wedstrijd en kregen ook kansen op hun tweede doelpunt.

Na een half uur kwam Leemans oog in oog te staan met Twente-doelman Joël Drommel. De middenvelder verraste de goalie met een stiftje, maar de bal belandde op het dak van het doel. Op slag van rust was ook Sylla Sow dichtbij, maar het schot van de spits van RKC ging net naast. Twente stelde daar in de eerste helft niets tegenover.

Twee minuten na rust slaagde RKC er alsnog in zijn voorsprong te verdubbelen. Een schot van Stijn Spierings vanaf de rand van de zestien werd door Xandro Schenk ongelukkig van richting veranderd, buiten bereik van Drommel: 2-0. Rafik Zekhnini had in de 55ste minuut moeten scoren voor Twente, maar de Noor mikte van dichtbij naast.

Twente leek daardoor het geloof in een goed resultaat terug te krijgen, maar in de zestigste minuut maakte RKC daar definitief een einde aan. Spierings speelde Schenk uit, dribbelde de zestien binnen en haalde vervolgens verwoestend uit in de kruising: 3-0. De wedstrijd was daarmee gespeeld, maar Calvin Verdonk kon zijn frustraties niet inhouden. De linksback van FC Twente kreeg in de 82ste minuut rood vanwege natrappen.