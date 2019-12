Depay doorbreekt stilzwijgen over blessure na vijf dagen via Instagram

Memphis Depay heeft vrijdagavond het stilzwijgen doorbroken over de zware knieblessure die hij vorig weekend opliep in de competitiewedstrijd van Olympique Lyon tegen Stade Rennes (0-1 nederlaag). De international van het Nederlands elftal deelt via Instagram een kort bericht waarin hij lijkt te berusten in zijn blessure.

Depay liep vorige week zondag een zware kruisbandblessure op in de eerste helft van Lyon - Stade Rennes. De aanvaller speelde de eerste helft nog wel uit, maar moest in de rust alsnog afhaken. Lyon communiceerde diezelfde dag nog dat Depay minimaal zes maanden uit de roulatie zal zijn, waardoor zijn EK-deelname met Oranje serieus gevaar loopt.

Depay blijft desalniettemin strijdbaar. "Ik wil jullie zeggen dat ik alle steun die ik de afgelopen dagen heb ontvangen enorm waardeer", zo opent Depay via Instagram. "Jullie gebeden zijn zeker verhoord. Ik zal er een tijdje uitliggen, maar jullie weten allemaal dat ik een leeuwenhart heb. Het is de timing van God, niet die van mij."

Onder anderen Donny van de Beek steekt Depay een hart onder de riem onder bovenstaande Instagram-post. Nadat Depay geblesseerd raakte, ontving hij ook al steun van tal van andere collega-voetballers, onder meer van Kylian Mbappé en Neymar.