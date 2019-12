Ronaldo betovert Luigi Ferraris met werkelijk fenomenale kopbal

Juventus is voorlopig de nieuwe koploper in de Serie A. Het elftal van trainer Maurizio Sarri won woensdagavond met 1-2 op bezoek bij laagvlieger Sampdoria en heeft nu drie punten meer dan titelconcurrent Internazionale, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Cristiano Ronaldo maakte in het Stadio Luigi Ferraris het verschil met een werkelijk fenomenaal kopdoelpunt. Matthijs de Ligt zat negentig minuten op de bank bij la Vecchia Signora.

De Ligt begon bij Juventus opnieuw op de bank ten faveure van Merih Demiral en laatstgenoemde was na amper vijf minuten spelen betrokken bij het eerste gevaarlijke moment van de wedstrijd. Demiral leverde de bal rond de middencirkel slordig in, waarna de Nicola Murru gevaarlijk kon opstomen. Demiral maakte zijn fout vervolgens echter goed en zette de vleugelverdediger van Sampdoria met een ferme schouderduw van de bal. Het moment van onachtzaamheid bij de Turkse verdediger schudde Juventus wakker. De ploeg van Sarri domineerde de wedstrijd en kwam in de negentiende minuut verdiend op voorsprong.

Alex Sandro bracht de bal vanaf de linkerkant van het veld in de zestien van Sampdoria, waarna Paulo Dybala de bal op schitterende wijze tegen de touwen volleerde: 0-1. Alex Sandro was zo met een assist belangrijk voor Juventus, maar een kwartier na de openingstreffer van Dybala vertolkte hij aan de overkant een negatieve hoofdrol. Alex Sandro leed tot tweemaal toe balverlies, waarna Gianluca Caprari Sampdoria vrijwel uit het niets op gelijke hoogte knalde: 1-1.

Een huzarenstukje van Ronaldo in de laatste minuut van de eerste helft zorgde er vervolgens echter toch nog voor dat Juventus met een voorsprong aan de thee kon. De Portugese superster torende bij een voorzet van Alex Sandro hoog boven zijn directe tegenstander uit en tekende uiteindelijk schitterend met het hoofd voor de 1-2. Blaise Matuidi had de voordelige marge van Juventus tien minuten na rust kunnen verdubbelen, maar de Franse middenvelder hielp een kansrijke kopkans om zeep. Daardoor hield Sampdoria zicht op een resultaat, maar het elftal van Claudio Ranieri kon aanvallend maar weinig uitrichten en eindigde de wedstrijd uiteindelijk zelfs met tien man, door een tweede gele kaart van Caprari in blessuretijd.