Olympique Lyon recht rug in eerste duel zonder Depay; mooie rol voor Tete

Olympique Lyon heeft woensdagavond de eerste thuiswedstrijd sinds 23 november gewonnen. Bijna een maand na de 2-1 zege op OGC Nice was het team van Rudi Garcia in de zestiende finales van de Coupe de la Ligue een maatje te groot voor Toulouse: 4-1. Het was voor les Gones de eerste wedstrijd sinds het zware blessureleed bij Memphis Depay en Jeff Reine-Adelaïde. De zestienjarige Rayan Cherki kreeg voor het eerst een basisplaats en speelde negentig minuten.

Het team van Garcia, die de aanvoerdersband aan Kenny Tete gaf, legde in de eerste zeventien minuten al de basis voor de overwinning. Lyon had slechts twee minuten nodig om Toulouse op achterstand te zetten. Bertrand Traoré ontving de bal van Jean Lucas en drong het strafschopgebied aan de rechterkant binnen. De ex-Ajacied maakte ruimte voor een schot en passeerde Mauro Goicoechea diagonaal: 1-0.

Een kwartier later verdubbelden les Gones de voorsprong. Jean Lucas kreeg de bal van Thiago Mendes en schoot het leer vanaf een meter of 25 fraai via de linkerpaal tegen de touwen: 2-0. Slordig balverlies van Maxwel Cornet leidde twee minuten na de pauze de 2-1 in. Anthony Lopes had geen antwoord op het diagonale schot van Kouadio Koné.

De thuisploeg trok echter aan het langste eind, daar men na nog geen uur spelen de 3-1 op het scorebord zette. Na een mislukte aanval kwam de bal op rechts terecht bij de vrijstaande Traoré, die het leer keurig en laag in de verste hoek mikte. In de slotminuten bepaalde Martin Terrier de eindstand met een schot in de korte hoek. Lyon speelt komende zaterdag de laatste wedstrijd van het kalenderjaar: een uitwedstrijd tegen Stade Reims.