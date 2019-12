Piepjong Liverpool gaat met Van den Berg en Hoever hard onderuit

Liverpool is dinsdagavond uitgeschakeld in de League Cup. De Engelse grootmacht, dat met veel jeugdige spelers aantrad vanwege de deelname aan het WK voor clubteams, kon in de kwartfinale niets klaarspelen tegen Aston Villa. De thuisploeg walste in de eerste helft over Liverpool heen, waarbij Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever het tij niet konden keren: 5-0.

De twee Nederlandse verdedigers kregen de kans om zich te bewijzen in de basis van Liverpool, aangezien alle topspelers van the Reds zijn afgereisd naar Qatar om deel te nemen aan het WK voor clubteams. Liverpool trad dinsdagavond op Villa Park met het jongste elftal ooit aan, met een gemiddelde leeftijd van negentien jaar, zes maanden drie dagen.

Het piepjonge Liverpool bleek niet opgewassen tegen het geweld van Aston Villa, dat in de eerste helft uitliep naar een riante 4-0 voorsprong. Conor Hourihane zorgde voor de openingstreffer. Zijn vrije trap na dertien minuten spelen werd door niemand getoucheerd, ook niet door doelman Caoimhin Kelleher, waardoor de 1-0 een feit was.

De 2-0 kwam van Ahmed Elmohamady, die via de voet van een verdediger van Liverpool op gelukkige wijze het net trof: 2-0. Daarna kon Jonathan Kodjia twee keer tot scoren komen, mede door matig optreden van Van den Berg. De Nederlander greep niet adequaat in en zag dat zijn ploeg op een 4-0 achterstand kwam. Diep in de blessuretijd van de tweede helft verzorgde Wesley nog het slotakkoord: 5-0.