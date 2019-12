Ten Hag reageert op loting Ajax: ‘Ik weet dat ze goed staan in LaLiga’

Ajax-trainer Erik ten Hag weet nog niet veel van Getafe, de tegenstander van de Amsterdammers in de knock-outfase van de Europa League. Beide ploegen werden maandag aan elkaar gekoppeld tijdens de loting in het Zwitserse Nyon. Ten Hag zal zich de komende periode gaan verdiepen in de tegenstander uit Spanje. Ajax en Getafe nemen het eind februari tweemaal tegen elkaar op.

“Ik weet niet zo heel veel van ze. Ik weet dat ze goed staan in LaLiga en als je daar goed staat moet je een goede ploeg hebben”, laat hij weten in gesprek met Ajax TV. Ten Hag heeft weinig haast om zich te verdiepen in de huidige nummer vier van de Spaanse competitie. “We zullen ons in ze moeten verdiepen te zijner tijd. Is op dit moment niet zo essentieel. Dat het een goede ploeg is, is duidelijk.”

Pavel Nedved blij met loting: 'Maar dat waren we ook voor duels met Ajax'

Ten Hag wil niet te ver vooruitkijken. “Je wil zover mogelijk komen, we zijn ambitieus en willen elke wedstrijd winnen, dus we willen in de volgende ronde komen. Maar we zijn er niet mee bezig hoe ver we komen, je moet van ronde naar ronde kijken”, aldus de trainer, die in zijn tijd als Ajax-trainer al tegen verschillende clubs uit Spanje uitkwam. Die resultaten zullen volgens hem ‘een ruggensteun zijn’. “We weten dat we van iedereen kunnen winnen, maar dan moet alles meezitten en daar moeten we voor gaan.”

Ajax speelt op 20 februari eerst uit in Spanje. Een week later, op donderdag 27 februari, staat de return in de Johan Cruijff ArenA op het programma. De Spanjaarden eindigden in de poulefase van de Europa League op een punt van groepswinnaar FC Basel, terwijl het FK Krasnodar van Tonny Vilhena en Trabzonspor sneuvelden in Groep C. Getafe won zijn onderlinge wedstrijden van de Russen en de Turken, maar moest wel tweemaal het hoofd buigen voor Basel.