Denzel Dumfries wist zondagavond ‘eigenlijk al genoeg’ over Mark van Bommel

Denzel Dumfries voelde het ontslag van Mark van Bommel bij PSV zondagavond al aankomen. De aanvoerder sprak 's avonds, na de nederlaag tegen Feyenoord, telefonisch met zijn trainer en kreeg toen te horen dat Van Bommel maandag een gesprek op de club zou hebben. "Dan weet je eigenlijk al genoeg", erkent de rechtsback in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Als het aan Dumfries had gelegen, hoefde Van Bommel niet weg. Zijn vertrek is 'heel heftig en schokkend', vindt de verdediger. "Toen ik de trainer sprak was hij emotioneel, het valt hem zwaar. Hij is een clubman, ook een supporter van de club", weet Dumfries. "Ik heb tot het einde toe vertrouwen gehad in deze trainer, maar er moest wel wat gebeuren, dat lijkt me duidelijk. Het kan niet dat je als PSV maar twee van de laatste twaalf wedstrijden wint. We moeten kritisch naar elkaar kijken, dat nemen wij onszelf als spelers ook echt wel kwalijk."

Dumfries vindt dat de spelers ook verantwoordelijkheid dragen voor de sportieve crisis waarin PSV verkeert. "De trainer wordt nu afgerekend op het resultaat, maar met deze ploeg mogen wij zo'n reeks niet neerzetten. Dat is pijnlijk en confronterend", geeft hij toe. Dumfries zegt dat hij de nieuwe interim-trainer Ernest Faber nog persoonlijk moet leren kennen; Faber was actief als hoofd jeugdopleidingen. Hij kent Boudewijn Zenden, in ieder geval de komende twee duels assistent-trainer, al wel. "Die kent de jongens en de groep. Dat is alleen maar goed."

Het ontslag va Van Bommel is ook Ibrahim Afellay niet in de koude kleren gaan zitten. Bij FOX Sports laat de middenvelder doorschemeren dat het vertrek zowel hem als Van Bommel zelf zwaar valt. "Hij heeft persoonlijk afscheid genomen van de groep en daar was hij heel emotioneel onder. Het is natuurlijk nooit een prettig gevoel. Hij vertelde dat hij trots was om met ons te hebben mogen werken. Je wenst zoiets niemand toe. Het gaat ons allemaal aan het hart. Er zijn uiteindelijk alleen maar verliezers. Het is een trieste dag voor ons allemaal."