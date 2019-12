‘Zomeraanwinst van Feyenoord trekt aandacht in Italië en Spanje’

Feyenoord ontving PSV zondag in de eigen Kuip en volgens De Telegraaf hebben ook scouts van een aantal Italiaanse en Spaanse topclubs de gang naar de thuishaven van de Rotterdammers gemaakt. Naast PSV-groeibriljanten Steven Bergwijn, Donyell Malen en Mohamed Ihattaren, was Feyenoord-verdediger Marcos Senesi volgens de ochtendkrant een van de redenen van hun aanwezigheid.

Feyenoord haalde de 22-jarige verdediger afgelopen zomer voor een kleine zeven miljoen euro weg bij San Lorenzo en Senesi maakte daarna moeizaam verlopende eerste maanden door op de Nederlandse velden. De centrale verdediger heeft zich inmiddels echter in de basis weten te spelen en zijn optredens lijken nu ook in het buitenland op te zijn gevallen.

Advocaat durft omhoog te kijken: 'Europees voetbal halen met Feyenoord'

Om welke clubs het precies gaat wordt verder niet uit de doeken gedaan, maar duidelijk is volgens De Telegraaf wel dat Senesi inmiddels de aandacht trekt. “De bijna zeven miljoen euro die Feyenoord in de international van Jong Argentinië heeft geïnvesteerd lijkt geen weggegooid geld meer”, zo wordt er geconcludeerd.

Of de aanhang van de club inderdaad moet vrezen voor een snel vertrek van Senesi is echter nog de vraag. Frank Arnesen ging onlangs als technisch directeur aan de slag in Rotterdam en hij zal er waarschijnlijk alles aan doen om de verdediger zo lang mogelijk aan boord te houden. “Feyenoord hoopt dat het zelf z’n beste spelers nog een tijdje kan behouden”, sluit de ochtendkrant af.