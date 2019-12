Opgeleefde Bart Ramselaar is opnieuw goud waard voor FC Utrecht

FC Utrecht heeft zondag een belangrijke overwinning geboekt in de subtop van de Eredivisie. Op bezoek bij Heracles Almelo won het elftal van trainer John van den Brom met 1-3. FC Utrecht keek halverwege nog tegen een achterstand aan, maar treffers van Bart Ramselaar (twee) en Gyrano Kerk bezorgden de Domstedelingen na rust alsnog de volle buit. FC Utrecht is door de zege met 29 punten uit 17 duels opgeklommen naar een vijfde plaats op de ranglijst; Heracles staat met 25 punten uit 17 duels nu negende.

In een levendige eerste helft kregen beide teams volop kansen. Simon Gustafson kreeg na vijf minuten spelen de eerste mogelijkheid van de wedstrijd, maar de middenvelder van FC Utrecht kopte na voorbereidend werk van Kerk over. Na ruime een kwartier waren de bezoekers opnieuw gevaarlijk: Jean-Christophe Bahebeck trof na een fraaie individuele actie de buitenkant van de paal. Namens Heracles schoot Mauro Júnior rakelings naast en stuitte Cyriel Dessers op doelman Maarten Paes in de eerste twintig minuten.

In het tweede gedeelte van de eerste helft bleven beide teams gevaar creëren. Zo voorkwam Robin Pröpper met een uiterste krachtsinspanning dat Bahebeck kon scoren, terwijl aan de andere kant Justin Hoogma dat deed na goed doorzetten van Dessers. De eerste helft leek ondanks het groot aantal kansen geen doelpunten op te leveren, maar vijf minuten voor rust bepaalde Orestis Kiomourtzoglou toch nog anders. De Griekse middenvelder van Heracles combineerde met Mauro Júnior en schoof de bal vervolgens beheerst voorbij Paes: 1-0.

Heracles leidde zodoende nipt halverwege, maar FC Utrecht begon sterk aan de tweede helft en had slechts zeven minuten nodig om op gelijke hoogte te komen. Bart Ramselaar scoorde uit de draai, nadat hij was bediend door Sean Klaiber: 1-1. Heracles wist zijn voorsprong daarna bijna onmiddellijk weer in ere te herstellen, maar de paal voorkwam een prachtig doelpunt van Mauro Júnior. Beide teams oogden daarna dreigend, maar het was uiteindelijk FC Utrecht dat twintig minuten voor tijd het verschil wist te maken.

Kerk draaide in de zestien weg bij zijn directe tegenstander en haalde vervolgens doeltreffend uit voor de 1-2. In de blessuretijd wist het elftal van Van de Brom vervolgens via opnieuw Ramselaar nogmaals toe te slaan. De middenvelder was zo opnieuw belangrijk voor FC Utrecht, nadat hij vorige week in de uitwedstrijd tegen FC Groningen al het enige doelpunt had gemaakt.