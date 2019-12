Erik ten Hag reageert getergd: ‘Het slaat helemaal nergens op’

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen AZ, maar trainer Erik ten Hag kon dat duel niet beginnen met zijn sterkste opstelling. De oefenmeester zag in de afgelopen weken Quincy Promes, Zakaria Labyad en David Neres al wegvallen, terwijl ook Sergiño Dest, Daley Blind en Nicolás Tagliafico niet inzetbaar bleken tegen de Alkmaarders. Voorafgaand aan de wedstrijd heeft Ten Hag in gesprek met de NOS laten weten dat de overvolle speelkalender hier een belangrijke rol in speelt.

“Of het jaar te lang duurt? Ja, dat wisten we al”, begint een duidelijk getergde Ten Hag. Na een verrast antwoord van de verslaggever, gaat de coach hier dieper op in. “Doe niet zo naïef, ik heb dat al zo vaak met de pers besproken. Er wordt roofbouw gepleegd op de spelers. Dat kan gewoon niet. De kalender zit zo vol, maar wij vinden het allemaal maar normaal, want er moet gespeeld worden.”

Ten Hag: 'Moeten door blessuregevallen misschien toch de transfermarkt op'

“En dan willen ze ook nog de winterstop afschaffen. Het slaat helemaal nergens op. Spelers moeten af en toe kunnen rust hebben”, vervolgt Ten Hag. Als voorbeeld wijst hij naar Tagliafico, die voorafgaand aan de wedstrijd tegen AZ al als een twijfelgeval gold: “Hij is al wekenlang niet fit, maar hij heeft wel elke keer gespeeld. Daardoor kan hij ook niet brengen wat hij normaal kan brengen.”

Ten Hag heeft er echter voor gekozen hier tot nu toe geen ruchtbaarheid aan te geven: “Dat heeft toch iedereen gezien, ik ga mijn tegenstanders niet wijzer maken dan ze zijn. Maar je ziet het gewoon. Nico is al wekenlang niet honderd procent. Hij heeft gewoon zijn taak gedaan, maar hij kan natuurlijk veel meer. Nico op vijftig procent is nog steeds goed voor ons, maar dat extra’s wat hij had, vaak in de Champions League, heeft hij niet meer geleverd.”