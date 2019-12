Lars Veldwijk pronkte met Monica Geuze: ‘Fuck it, ik doe gewoon 4x Duurder’

Lars Veldwijk geldt als een van de voetballers uit de Eredivisie wier leven het meest nadrukkelijk in de schijnwerpers staat. De aanvaller van Sparta Rotterdam, die vanwege een enkelblessure zondagmiddag niet meedoet tegen FC Emmen, vormde met vlogster Monica Geuze lange tijd een van de bekendste jonge 'showbizzkoppels' in Nederland. De aandacht die zijn relatie genereerde, bezorgde Veldwijk naar eigen inschatting 'meer negatieve dan positieve dingen'.

Vorige maand zetten Veldwijk en Geuze een punt achter hun relatie. De vlogster zei dat het 'al langere tijd niet lekker zat' tussen haar en de spits. Zelf laat Veldwijk zich dit weekend in een interview met FOX Sports voor het eerst uit over de breuk. "Ik heb het eigenlijk bewust afzijdig gehouden en ik ben er niet op ingegaan", vertelt Veldwijk, die samen met Geuze een eenjarig dochtertje Zara-Lizzy heeft. "We hebben Sinterklaas samen gevierd en dat gaat hartstikke goed. Maar het is moeilijk om dan weer weg te gaan, ook omdat er geen ruzie is."

"We haten elkaar niet. We houden nog steeds van elkaar en dat maakt het soms wel lastig, zeker met kinderen", geeft hij toe. Dat de buitenwereld alles meekrijgt via de vlogs van Geuze, hoort er volgens Veldwijk 'helaas' bij. "De mooie momenten worden gedeeld en ook de minder mooie. Dan heeft heel Nederland een mening over ons en dat is vaak wel lastig. Als voetballer kon ik vaak rustig naar het tankstation. Als ik nu ergens binnenkom, zoals in een restaurant, dan zie je mensen elkaar aantikken: 'Dat is toch de vriend van Monica?' Of inmiddels de ex-vriend. Ik word vaker op die manier herkend dan als speler van Sparta."

"Ik denk dat Nederland niet gewend is dat een voetballer zo'n leven ernaast kan hebben", voegt de 28-jarige Veldwijk eraan toe. Alles wat hij doet, zo legt hij uit, 'gebeurt in het openbaar' en wordt 'flink uitgemeten'. "Ik denk uiteindelijk dat het me meer negatieve dan positieve dingen heeft opgeleverd. Dat merk ik vooral aan de beeldvorming. Daar heb ik zelf ook een aandeel in, want ik heb het niet altijd slim aangepakt." Zo werd de professionaliteit van Veldwijk in twijfel getrokken toen hij tijdens een vlog in de auto zijn geslachtsdeel toonde, kort nadat hij door zijn toenmalige club FC Groningen uit de selectie was gezet vanwege een ruzie met trainer Ernest Faber.

"Mijn teamgenoten vinden het vaak wel mooi en leuk. Maar de oudere generatie, zoals trainers en directie, hebben er wat meer moeite mee", merkt Veldwijk op over zijn publieke leven. Hij memoreert hoe hij zijn ploeggenoten bij Groningen het gras voor de voeten wegmaaide, na zijn komst in 2017. Als 'ontgroening' moest de spits een liedje zingen en hij koos voor het nummer '4x Duurder' van rapgroep SBMG, Lil Kleine en DJ Stijco. In dat nummer rapt Chivv dat hij een club in Amsterdam pas zal verlaten als hij Monica Geuze aan de haak heeft geslagen.

"Toen ik bij Groningen kwam, was net het liedje '4x Duurder' uit. De spelers waren al op trainingskamp en ik kwam halverwege het trainingskamp binnen, nadat ik had getekend", blikt Veldwijk terug. "Een nieuwe speler moest een liedje zingen. Ik dacht: fuck it, ik doe gewoon 4x Duurder. Ik riep alleen maar de naam van mijn eigen vriendin. Sergio Padt kwam later naar me toe en zei: 'Goed dat je het hebt gedaan'. Want ze hadden een wedstrijd en ze wilden het nummer in de kleedkamer opzetten", lacht hij.