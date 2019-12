Ziyech traceert Yassine: ‘Ik ben vaak neergezet als moeilijk, arrogant...’

Hakim Ziyech heeft de elfjarige Yassine opgespoord. De jonge fan kwam vorige maand tijdens het Champions League-duel tussen Lille OSC en Ajax (0-2) het veld opgerend om de aanvaller te ontmoeten. Na afloop dacht Ziyech zijn shirt mee te geven aan de vader van Yassine, maar dat bleek iemand te zijn die zich voordeed als zijn vader. Via sociale media startte Ziyech een zoektocht naar Yassine en die is succesvol gebleken.

Deze week werd het shirt te koop aangeboden op eBay, waardoor velen op social media de pijlen hadden gericht op Yassine en zijn vader. De jonge fan gaf later echter aan dat hij het shirt nooit had gekregen, daar Ziyech zijn tricot aan een onbekende man had gegeven. De Marokkaans international hoopte de jongen alsnog blij te kunnen maken en dat is gelukt. Bij Inside Ajax zegt hij in contact te staan met Yassine. "Mijn zaakwaarnemer en een vriend van mij hebben contact gehad met de moeder. Dus het komt goed", vertelt Ziyech.

De aanvaller van Ajax kreeg veel positieve reacties voor de manier waarop hij reageerde toen Yassine het veld op kwam. Hij nam de geëmotioneerde, jonge fan in de armen en beloofde hem na de wedstrijd op te zoeken. "Het is geen beeld dat je vaak van mij ziet. Mensen hebben misschien ook een heel ander beeld van me", vertelt Ziyech. "Wat hij tegen me zei? Niet veel. Zover ik me kan herinneren zei hij alleen mijn naam. Ik liep met hem mee naar de zijkant en ik zei tegen hem dat hij rustig moest blijven, want ik zag twee stewards al aankomen."



Ziyech erkent dat hij 'een andere kant' van zichzelf heeft laten zien. De mensen die hem 'niet kennen' kunnen daardoor verrast zijn. "Maar de mensen die me wel kennen niet. Ik ben in het verleden vaak neergezet als een moeilijke jongen, een arrogante jongen, noem maar op. Maar je moet nooit oordelen als je iemand niet kent", benadrukt de smaakmaker van Ajax, die aangeeft dat hij zelf groeit en verandert als persoon. Met de jaren is hij rustiger geworden en daarom kan hij beter omgaan met een situatie als deze, denkt hij.

"Ik word natuurlijk ook wat ouder, wat volwassener en wat rustiger. Je denkt langer na bij dingen. Van mij hoeft het allemaal niet zo druk", geeft hij aan. "Het kan ook op een normale manier. Misschien zou ik er in mijn jongere jaren anders mee omgaan, maar je wordt wat ouder... Het kan ook op een rustige manier."