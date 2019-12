‘Ik zou bij Barcelona passen, maar dat is ook het geval bij Real Madrid’

Martin Ödegaard neemt het zaterdagmiddag met Real Sociedad, dat hem huurt van Real Madrid, op tegen Barcelona. De Noor had echter ook namens de tegenpartij aan de wedstrijd deel kunnen nemen, daar de Catalanen in het verleden naar zijn handtekening hebben gehengeld. De spelmaker, die Strömsgodet in 2015 op jonge leeftijd inruilde voor de Koninklijke, liet de aanbieding vanuit het Camp Nou toen echter links liggen.

“Veel teams hebben contact opgenomen met mijn vader en het klopt dat hij naar Barcelona is gereisd, maar uiteindelijk was dat niet de juiste keus voor mij”, blikt hij terug in gesprek met de Noticias de Gipuzkoa. “Ik denk dat mijn speelstijl bij Barcelona zou passen, maar ik geloof dat dat ook het geval is bij Real Madrid. Ze willen wedstrijden op een mooie manier winnen en spelen ook aanvallend… Ik houd van het Spaanse voetbal, waar alle ploegen sterk zijn.”

De middenvelder, die in Nederland op huurbasis voor sc Heerenveen en Vitesse speelde, kijk uit naar het treffen met Barcelona. De ploeg van sterspeler Lionel Messi gaat momenteel, met een voorsprong van zeven punten op nummer vier Real Sociedad, aan kop in LaLiga en Ödegaard noemt het ‘speciaal’ om tegenover de Argentijn te staan: “Cristiano Ronaldo en hij zijn de beste spelers van de wereld.”

“Natuurlijk houd ik van zijn manier van spelen. Ik kan veel van hem leren door hem aan het werk te zien, al zit hij wel op een ander niveau en zou ik mijn spel niet met dat van hem willen vergelijken. Barcelona doet het verder ook goed, maar ik denk dat wij ook van de beste teams kunnen winnen. We hebben het goed gedaan tegen Atlético Madrid en Real Madrid. Het wordt een speciale wedstrijd, waarin wij het Barcelona moeilijk willen maken”, sluit Ödegaard af.