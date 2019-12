Van Bommel houdt Rosario en Malen op bank voor laatste Europese duel

PSV speelt donderdagavond tegen het Noorse Rosenborg BK zijn laatste Europa League-wedstrijd van het seizoen en trainer Mark van Bommel voert, waarschijnlijk deels met het oog op de kraker tegen Feyenoord van dit weekend, voor dat duel de nodige wijzigingen door. Zo beginnen onder meer Donyell Malen en Pablo Rosario op de bank voor het treffen met de Noren.

Malen wordt voorin vervangen door Cody Gakpo en ook Ritsu Doan, afgelopen weekend nog basisspeler tegen Fortuna Sittard, ontbreekt. Op de plek van de Japanner verschijnt Bruma aan de aftrap. De afwezigheid van Rosario betekent dat Érick Gutiérrez weer eens aan de aftrap mag verschijnen. Hij wordt op het middenveld geflankeerd door Ryan Thomas en Mohamed Ihattaren.

Achterin moet Michal Sadílek vanwege een blessure verstek laten gaan. Zijn plek wordt overgenomen door Olivier Boscagli. De van Valencia gehuurde linksback Toni Lato zit opnieuw niet bij de wedstrijdselectie van Van Bommel. Doan maakt overigens ook geen deel uit van de achttien spelers die donderdag in actie kunnen komen.

PSV kan bij winst op Rosenborg op tien punten in Groep D van de Europa League komen, maar weet al dat het op basis van onderling resultaat niet meer door kan gaan. Sporting Portugal is met twaalf punten momenteel koploper in de poule, terwijl nummer twee LASK Linz in vijf wedstrijden tien punten bij elkaar heeft gevoetbald.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Boscagli; Thomas, Gutiérrez, Ihattaren; Bergwijn, Gakpo, Bruma.