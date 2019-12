Feyenoord mist Nicolai Jörgensen donderdag tegen FC Porto

Feyenoord moet het donderdagavond tegen FC Porto stellen zonder Nicolai Jörgensen. De club meldt woensdagochtend dat de Deense spits niet afreist naar Portugal. Hij blijft wegens ‘persoonlijke omstandigheden’ achter in Nederland. Trainer Dick Advocaat haalt geen vervanger bij zijn selectie en reist met negentien spelers af naar Porto.

Het wegvallen van Jörgensen is een flinke tegenvaller voor Advocaat en zijn ploeg. De Deense spits stond dit seizoen geruime tijd aan de kant met blessureleed en keerde in oktober terug als basisspeler. Tot dusver maakte hij twee doelputen in de Eredivisie, terwijl hij in de Europa League nog geen doelpunt maakte.

Feyenoord strijdt in Portugal voor zijn laatste kans op overwintering in de Europa League. De nummer vier van de poule heeft nog een kleine kans, maar moet dan wel winnen van Porto, dat ook nog niet zeker is van een plek bij de laatste 32. Als Feyenoord wint, is de club er nog niet. De Rotterdammers zijn afhankelijk van Rangers, dat moet winnen van BSC Young Boys.