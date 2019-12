Ekkelenkamp steelt de show bij Jong Ajax, vierklapper Aboukhlal voor Jong AZ

Jong Ajax heeft maandagavond op Sportpark De Toekomst met 2-0 gewonnen van Roda JC Kerkrade. Jurgen Ekkelenkamp was de grote roerganger bij de thuisclub, want de middenvelder verzorgde de gehele productie. Het beloftenelftal van de Amsterdamse club gaat dankzij de zege over De Graafschap heen en staat nu op de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Jong AZ was met 4-1 te sterk voor Helmond Sport, met een heldenrol voor Zakaria Aboukhlal.

Jong Ajax - Roda JC Kerkrade 2-0

Ekkelenkamp maakte in de slotfase van de eerste helft het verschil voor Jong Ajax. De jonge middenvelder verschalkte Roda-doelman Tom Muyters vijf minuten voor rust met een beheerste schuiver van dichtbij. Kort daarop had Roland Alberg de Limburgers op gelijke hoogte kunnen brengen, maar doelman Kjell Scherpen hield met een knappe redding zijn doel schoon. Vlak voor het rustsignaal was Ekkelenkamp andermaal van dichtbij trefzeker. Roda JC bleef het ook in de tweede helft proberen, met een knal van Jordy Croux net naast het doel. Alberg was tien minuten voor rust ongelukkig met een afstandsschot van ongeveer 25 meter op de lat. Jong Ajax hield evenwel stand en staat nu op zes punten van koploper SC Cambuur.

Jong AZ - Helmond Sport 4-1

Alle doelpunten vielen maandagavond na rust, met de absolute hoofdrol voor Aboukhlal. De aanvaller, die afgelopen zomer overkwam van PSV, tekende voor alle vier doelpunten van de Noord-Hollanders. Na een uur spelen was Aboukhlal er als de kippen bij om een vrije trap van Tijjani Reijnders tot doelpunt te verwerken. Mohamed Taabouni bediende Aboukhlal dertien minuten later met een bal achter het standbeen, waarna laatstgenoemde wederom scoorde. Tibeau Swinnen bracht Helmond even later terug middels een rake strafschop, maar het slotakkoord was voor Aboukhlal, die met een Panenka-penalty en een doelpunt na het omspelen van de doelman voor de 4-1 eindstand zorgde.