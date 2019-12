Van Basten ergert zich aan ‘aanmoedigende’ transferberichten Van de Beek

Donny van de Beek werd afgelopen zomer al nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en deze week meldde De Telegraaf dat de Oranje-international na dit seizoen zo goed als zeker voor 55 miljoen euro overstapt van Ajax naar de Koninklijke. Marco van Basten baalt van de berichtgeving over een eventuele transfer van de Ajacied.

“We moeten blij zijn dat hij in Nederland zit”, zei Van Basten zondag bij FOX Sports over de 22-jarige middenvelder. “Ik las van de week ook weer dat Van de Beek naar Real Madrid kan voor 55 miljoen? Dan denk ik: waar zijn we nou mee bezig, man. Hij zal heus op een gegeven moment tegen zichzelf zeggen: ik ga er nu naartoe. Maar dat hoeven wij toch niet aan te gaan moedigen? Dat idee krijg ik hier. De kranten moeten zich bij wijze van spreken druk maken om die spelers hier te houden. Als jij goed bent en het grote buitenland wacht, is dat prima. Maar hou ze zo lang mogelijk hier, dan genieten wij er toch van?”

Van de Beek ligt tot medio 2022 vast bij Ajax. Hij zou ook in de belangstelling staan van Tottenham Hotspur, maar volgens De Telegraaf heeft hij de Engelse topclub geweigerd omdat hij naar Real Madrid wil. Valentijn Driessen, chef voetbal van de krant, wist te melden dat de transfersom op 55 miljoen euro neerkomt. “Vorig jaar werd al gezegd dat hij tussen de vijftig en zestig miljoen moest kosten. Dat was toen verschrikkelijk veel geld, want eigenlijk liet hij zich voor het eerst internationaal gelden. Dat bedrag staat in feite en Real Madrid is akkoord met die 55 miljoen. Dan kun je nu niet ineens zeggen: we trekken dat terug, je moet er 30 miljoen extra bij betalen. Zo werkt dat niet."