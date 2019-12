‘Ik denk niet dat ik het beest heb gevoed door mijn ruzie met Messi’

In het duel tussen Barcelona en Real Mallorca (5-2) was er meer onderlinge strijd dan de uitslag in het Camp Nou doet vermoeden. Een minuut na de aansluitingstreffer van Ante Budimir tien minuten voor rust, de 2-1, vond vlak voor de dugout van de bezoekers een overtreding van achteren op Lionel Messi plaats. Daar was de aanvaller zichtbaar niet gediend: hij protesteerde hevig en vroeg ogenschijnlijk om een gele kaart.

Vicente Moreno, trainer van Real Mallorca, nam ook geen blad voor de mond, waarna Messi zich omdraaide en de twee een verhitte discussie startten. Ivan Rakitic en de vierde arbiter moesten tussenbeide komen om de gemoederen te sussen. Moreno wilde na afloop niet al te lang bij het moment stilstaan. “Het maakt hem niet uit of ik kwaad ben of niet. Het is ook helemaal niet belangrijk”, benadrukte de trainer van de laagvlieger.

“Er zijn spelers die zich in een luchtbel bevinden, in een onwerkelijke wereld. Daar kun je geen argumenten mee uitwisselen. Voor sommige zaken is het een voetballer die anders dan anderen is en voor andere zaken een voetballer zoals iedereen die gelijkwaardig is en dan ook op dezelfde manier moet worden behandeld. Ik zei tegen de arbiter dat het geen overtreding was en Messi vond van niet. Er moet niet meer van gemaakt worden dan het is. Ik denk niet dat ik het beest heb gevoed door mijn ruzie met Messi.”

Messi had op dat moment al de 2-0 voor zijn rekening genomen en tekende na het incident ook voor de 3-1 en de 5-2. “Een geweldige manier om de winst van de Ballon d’Or te vieren”, erkende Ernesto Valverde na afloop. “Het lijkt wel een demonstratie om te laten zien waarom hij heeft gewonnen. Het is moeilijk om dat elke dag te doen. Dat we elke dag over hetzelfde praten. Maar er komt maar geen einde aan.”

Sergio Busquets deelde de mening van Valverde. “Een gebruikelijke dag, another day at the office. Messi is spectaculair en degenen die elke dag met hem werken kunnen er alleen maar van genieten”, beaamde de middenvelder. Luis Suárez herhaalde na afloop datgene wat hij al vaker aangaf: “Messi blijft bewijzen waarom hij de beste voetballer ter wereld is.”