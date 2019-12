Valverde draait er niet omheen: ‘Dat is wat we nu van De Jong vragen’

Barcelona trad zaterdag tegen Real Mallorca (5-2 winst) aan met een middenveld dat door Frenkie de Jong, Ivan Rakitic en Sergio Busquets werd gevormd. Laatstgenoemde keerde terug van een schorsing die hem een week geleden geleden tegen Atlético Madrid (0-1 winst) aan de kant hield. In het Wanda Metropolitano verscheen Arthur Melo aan het startsignaal, maar de Braziliaan ontbrak zaterdag wegens blessureleed in de wedstrijdselectie.

Ernesto Valverde heeft veel opties op het middenveld en op dit moment lijkt Rakitic een belangrijke inhaalslag te hebben gemaakt. De Kroaat stond vier dagen voor het duel met Atlético immers ook in de basis in het Champions League-duel met Borussia Dortmund (3-1 winst). Van een vast middenveld wil Valverde niets weten, zo lijkt het. “Het hangt af van de wedstrijd en van het rendement van de spelers”, benadrukte de trainer.

“Als we zoals vandaag spelen, is het een middenveld met veel zekerheden en kán het hét middenveld zijn. Maar het was ook hét middenveld toen Arturo Vidal en Carles Aleñá in het veld kwamen”, stelde Valverde, die in de perszaal van het Camp Nou ook specifieke vragen over De Jong kreeg. De Nederlander werkte een van zijn beste wedstrijden in het tenue van Barcelona af en werd door de media in Spanje vooral geprezen vanwege zijn offensieve intenties en de manier waarop hij het doelgebied van Mallorca opzocht. Dat leidde de schitterende 4-1 van Luis Suárez in en een schitterende slalom van de Nederlander in de tweede helft kon uiteindelijk niet door Antoine Griezmann worden bekroond.

“We zijn vanwege zijn instelling en bijdrage aan het veldspel én de manier waarop hij de bal verovert heel blij met De Jong”, gaf Valverde te kennen. “Hij is geweldig bezig in zijn eerste maanden, de cijfers spreken natuurlijk voor zich. Met de manier waarop hij zich beweegt plus de capaciteiten die heeft, zou hij meer in scoringsposities moeten komen en dat is wat we nu van De Jong vragen.”

De vraag is of er in januari een middenvelder gaat vertrekken, daar Vidal, Rakitic en Aleñá weinig uitzicht op speeltijd hebben als De Jong, Busquets en Arthur inzetbaar zijn. “Aleñá is vanaf het begin al goed bezig. Een voetballer waar ik van houd, die zich goed positioneert en die verdedigt én aanvalt. Er komen nog genoeg wedstrijden. Rakitic? Hij is belangrijk, hij zorgt voor balans en maakt ons sterker. Hij helpt ons ontzettend. Ik heb geen plannen voor de winterse transfermarkt omdat deze nog niet begonnen is. We kijken van wedstrijd tot wedstrijd. Het gaat om winnen en je goed voorbereiden op de volgende wedstrijd. We zullen zien wat er gebeurt. Ivan rendeert op een hoog niveau, een geweldige professional.”