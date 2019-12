Depay steelt de show met Panenka, kanonskogel en magnifieke crosspass

Olympique Lyon heeft vrijdagavond een probleemloze overwinning geboekt op Olympique Nîmes. Mede door twee doelpunten en een assist van Memphis Depay zegevierde Lyon met 0-4; ook landgenoot Kenny Tete gaf een assist. Olympique Nîmes stond in de eerste helft al met negen man op het veld. Lyon overnacht dankzij de overwinning op de vijfde plek in de Ligue 1.

Een echte wedstrijd werd het niet meer, nadat Nîmes in de eerste helft twee rode kaarten kreeg. Al in de vijfde minuut moest Theo Valls inrukken, na een overtreding met hoog geheven been op Maxence Caqueret rond de middenlijn. Vijf minuten voor de pauze volgde een tweede rode kaart voor de thuisploeg. Gaëtan Paquiez kreeg zijn tweede gele prent van de wedstrijd, na een charge rond de zijlijn op het been van Rafael, en mocht eveneens inrukken.

Op dat moment stond het al 0-1 voor Lyon. De strafschop waaruit de bezoekers scoorden, was echter niet verbonden aan een van de rode kaarten van Nîmes. Verdediger Pablo Martinez gleed weg in het strafschopgebied, ving Bertrand Traoré op en kreeg de penalty tegen. Depay stiftte de bal raak door het midden en produceerde zijn achtste competitiedoelpunt van het seizoen. Halverwege de tweede helft scoorde Depay opnieuw op fraaie wijze, toen hij de bal ver van het doel ontving van landgenoot Kenny Tete en snoeihard uithaalde in de rechterhoek: 0-2.

De aanvaller speelde ook een hoofdrol bij het derde doelpunt van Lyon. Een afgemeten crosspass van Depay kwam aan de linkerflank terecht bij Houssem Aouar, die de bal in een voetbeweging handig meenam langs zijn tegenstander, het zestienmetergebied betrad en raak schoot met een van richting veranderd schot. Tot slot maakte Joachim Andersen, ex-speler van onder meer FC Twente, er met een venijnig afstandsschot 0-4 van. Lyon heeft nu 25 punten verzameld uit 17 wedstrijden in de Ligue 1. De club kan dit weekend nog voorbijgestreefd worden door meerdere belagers, daar de ploegen onder de subtop elkaar weinig ontlopen.