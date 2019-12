Solskjaer laat Mourinho kansloos in titanengevecht en heeft weer even lucht

Manager Ole Gunnar Solskjaer zit na woensdagavond weer wat steviger in het zadel bij Manchester United. The Red Devils hielden in eigen huis een 2-1 voorsprong vast tegen het Tottenham Hotspur van José Mourinho, die een jaar geleden nog werd weggestuurd bij United. Southampton boekte een uitermate belangrijke zege in de strijd tegen degradatie tegen Norwich City (2-1), terwijl Wolverhampton Wanderers het goede seizoen een vervolg gaf tegen West Ham United (2-0).

Manchester United - Tottenham Hotspur 2-1

De openingsfase op Old Trafford was overduidelijk voor de thuisploeg, die ook al na zeven minuten op voorsprong kwam. Tottenham-verdediger Davinson Sánchez greep half in, waarna de bal op de rand van de zestien voor de voeten van Marcus Rashford belandde. De aanvaller haalde uit in de korte hoek en zag doelman Paulo Gazzaniga in de fout gaan: 1-0. Daarna had United via met name Rashford, die de lat raakte, de kans om de voorsprong te vergroten, maar the Spurs voorkwamen grotere schade.

De bezoekers waren nog nauwelijks gevaarlijk geworden, toen Delle Alli in de 39ste minuut voor de gelijkmaker tekende. De aanvallende middenvelder controleerde een hoge bal knap in de rebound, zette daarmee Fred te kijk, en tikte het speeltuig vervolgens langs keeper David de Gea: 1-1. Tottenham was daarmee volledig terug in de wedstrijd en kreeg ook meer controle, maar direct na rust sloeg United opnieuw toe.

Moussa Sissoko beging in de 47ste minuut in de eigen zestien een domme overtreding op Rashford, waarna de Britse aanvaller de toegekende penalty zelf benutte: 2-1. Mourinho bracht Christian Eriksen in het veld in de hoop de gelijkmaker te kunnen produceren, maar the Spurs slaagden er uiterst moeizaam in om gevaar te stichten. Aurier probeerde het in de slotfase vanaf de rechterkant van de zestien, maar De Gea kon vrij eenvoudig redden. Ook Alli kon de Spanjaard in de blessuretijd niet verrassen.

Southampton - Norwich City 2-1

Southampton kende een uitstekende start tegen Norwich City. In de 22ste minuut bracht een vrije trap van James Ward-Prowse, die door Danny Ings werd binnengekopt, de thuisploeg aan de leiding. The Saints hadden een zwaar veldoverwicht en zagen dat vlak voor rust beloond worden. Een hoekschop van Ward-Prowse werd met het hoofd verlengd door Shane Long en vervolgens van dichtbij binnen gelopen door Ryan Bertrand: 2-0. In de tweede helft kwam Norwich wat beter in de wedstrijd. Het uitteam bracht na 65 minuten de spanning terug, toen Teemu Pukki vrij voor de keeper werd gezet via een prachtige pass van Alexander Tettey. De Finse spits bleef oog in oog met doelman Alex McCarthy uiterst kalm: 2-1. Norwich drong aan in de hoop de gelijkmaker te vinden, maar Southampton hield stand.

Wolverhampton Wanderers - West Ham United 2-0

Leander Dendoncker bracht Wolverhampton Wanderers na iets meer dan twintig minuten aan de leiding tegen West Ham United. De Belgische middenvelder kopte raak uit een hoekschop van Joao Moutinho: 1-0. Diep in de tweede helft besliste Patrick Cutrone de wedstrijd. De Italiaan ontving de bal op de rand van de zestien van Pedro Neto, waarna hij tegenstander Angelo Ogbonna omspeelde en met een laag schot de korte hoek vond: 2-0.