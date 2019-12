Bryan Linssen kondigt transfer aan: ‘Hij weet wat ik wil’

Bryan Linssen is bezig aan zijn laatste seizoen bij Vitesse, zo vertelt de 29-jarige aanvaller in gesprek met Voetbal International. Linssen geeft aan dat hij deze beslissing al vóór de crisis bij de Arnhemmers en het vertrek van Leonid Slutsky had genomen. De routinier heeft besloten zijn aflopende contract in GelreDome niet te verlengen.

"Ik weet niet waar ik naartoe ga. Ik heb het met mijn zaakwaarnemer Patrick van Diemen besproken en hij weet wat ik wil. En ook dat het zo kan zijn dat ik toch opensta om iets te doen wat ik niet meteen wil", aldus Linssen. Het weekblad stelt gedecideerd dat Linssen een voorkeur heeft voor Feyenoord, maar de goaltjesdief zelf wil er niets over kwijt.

"Nederland? Ja, er is wel iets wat ook reëel kan zijn. Feyenoord? Dat kun je zelf wel invullen. Hou nou maar op. Je weet dat ik het toch niet uitspreek. Dan ga ik dingen op gang brengen, daar hou ik niet van. Je verdient iets op het veld en niet met woorden", aldus Linssen, die ook na aandringen niet wil toegeven dat hij graag naar de Rotterdamse club wil verkassen.

"Nee. Doe eens normaal. Wie ben ik om te zeggen dat ik daarheen mag? Ik wil me niet verkopen aan welke club dan ook. Ik vind het net zoiets als mensen gaan zeggen dat ze in Oranje willen, dan ben je zelf aan het solliciteren. Je moet het op het veld laten zien, dan komen ze vanzelf. De kans dat ik naar het buitenland ga, is veel groter. Maar waarom hebben we het hierover?"