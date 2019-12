‘Juventus geeft ultieme beloning met aanbod van tientallen miljoenen’

Juventus en Paulo Dybala hebben plaatsgenomen aan de onderhandelingstafel, zo weten La Gazzetta dello Sport en Sky Italia te melden. De Argentijnse aanvallende middenvelder was afgelopen zomer nog dicht bij een vertrek uit Turijn, maar is de afgelopen tijd opgebloeid. Juventus wil hem nu belonen met een nieuwe verbintenis tot medio 2024 en heeft een eerste aanbod gedaan.

De huidige verbintenis van Dybala loopt nog tot medio 2022, maar als het aan Juventus ligt, wordt daar op korte termijn twee jaar aan toegevoegd. La Vecchia Signora heeft La Joya een netto jaarsalaris van negen miljoen euro geboden, al kan dat bedrag nog verder oplopen door bonussen. Volgens de berichten uit Italië is er nog een klein verschil tussen vraag en aanbod, want Dybala zou iets meer willen verdienen dan het door Juventus geboden salaris.

Dybala vraagt een jaarsalaris van tien miljoen, los eventuele bonussen. Om die reden heeft men in Turijn reden voor optimisme dat de Argentijn binnen afzienbare tijd zijn handtekening gaat zetten onder een nieuwe verbintenis. Afgelopen zomer was Dybala nog heel dicht bij een vertrek bij Juventus, daar Paris Saint-Germain, Manchester United en Tottenham Hotspur nadrukkelijk geïnteresseerd waren. Een overgang naar the Spurs ketste naar verluidt zelfs op het laatste moment af.

De afgelopen weken wordt Dybala steeds belangrijker in het elftal van trainer Maurizio Sarri. Tot dusver was de 26-jarige aanvallende middenvelder dit seizoen goed voor zeven doelpunten en vier assists in zeventien officiële wedstrijden. Dybala speelt sinds 2015 in het shirt van Juventus, dat ruim vier jaar geleden veertig miljoen euro neertelde om hem los te weken bij Palermo. De 29-voudig Argentijns international kwam eerder in zijn loopbaan uit voor Instituto AC Córdoba.