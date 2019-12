Hoofdrol Justin Kluivert bij AS Roma met doelpunt en wissel door blessure

AS Roma heeft zondagavond met 1-3 gewonnen van Hellas Verona. Justin Kluivert was met de openingstreffer andermaal belangrijk voor het elftal van trainer Paulo Fonseca. De vleugelaanvaller tekende donderdag in het Europa League-duel met Medipol Basaksehir (0-3) al ook voor een doelpunt. Er was ook tegenslag, want Kluivert moest tien minuten voor rust geblesseerd naar de kant. Roma is dankzij de zege van zondag opgeklommen naar de vierde plaats in de Serie A.

Kluivert brak de ban in de zeventiende minuut in een regenachtig Verona, al had aangever Lorenzo Pellegrini een zeer belangrijk aandeel in het openingsdoelpunt. De vleugelverdediger zette Kluivert met een geweldige pass alleen voor de doelman, waarna de voormalige Ajacied vanuit een nauwe hoek wist raak te schieten. Kluivert gaf tien minuten voor rust aan dat hij niet verder kon, waardoor Fonseca Diego Perotti speeltijd gaf als invaller.

Op dat moment was de voorsprong van Roma al verdwenen, want Marco Faraoni kopte Verona na ruim twintig minuten spelen op gelijke hoogte. De thuisploeg dacht vijf minuten voor rust op voorsprong te komen, maar de VAR besliste anders. Darko Lazovic scoorde namelijk in buitenspelpositie. Er werd voor rust nog gescoord, maar wel door Roma. Edin Dzeko werd in het strafschopgebied onderuitgehaald door Koray Günter, waarna de ingevallen Perotti niet faalde vanaf elf meter.

Halverwege de tweede helft leek Chris Smalling de marge te vergroten, na weer een goede voorzet van Pellegrini. De kopbal uit een afgemeten hoekschop vloog echter maar net langs de paal. Roma hield de rijen gesloten en wisselde in de slotfase Dzeko voor verdediger Federico Fazio. Verona, met Sofyan Amrabat op het middenveld, bleef tot het einde zoeken naar de gelijkmaker, maar een nederlaag kon niet meer worden afgewend. Invaller Henrikh Mkhitaryan maakte kort voor het einde aan alle spanning een einde door de 1-3 aan te tekenen.