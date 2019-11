Boos FC Groningen: ‘Ze zullen zich weer onder capuchons verborgen hebben’

Het bestuur van FC Groningen is niet te spreken over een deel van de meegereisde fans naar het uitduel met Fortuna Sittard. Na een kwartier spelen werden enkele fakkels afgestoken en moest het spel in Limburg zelfs enkele minuten gestaakt worden. Het zicht op het veld was te slecht geworden. Wouter Gudde is bijzonder teleurgesteld over het voorval.

“Dit is zeer teleurstellend, ik heb hier totaal geen begrip voor”, gaf de algemeen directeur van FC Groningen in gesprek met RTV Noord te kennen. “Je brengt de club enorm in diskrediet, hier komt weer een onderzoek naar. Onbegrijpelijk dat je dit doet.”

In het laatste kwartier van de tweede helft was het duel door natuurlijke mistvorming ook niet altijd even goed waar te nemen. Gudde hoopt dat de daders gestraft kunnen worden. “Ze zullen zich wel weer onder capuchons verborgen hebben, maar anders willen we ze allemaal identificeren en harde maatregelen treffen zoals stadionverboden.”

“Het is een klotenavond, ik kan er niks anders van maken”, besloot Gudde. FC Groningen verloor in Sittard met 1-0. Het team van Danny Buijs staat na de nederlaag met 21 punten uit 15 wedstrijden op de tiende plek van de ranglijst in de Eredivisie.