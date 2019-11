Tandem bij Willem II: ‘Speelden in de jeugd bij Anderlecht en Ajax tegen elkaar’

Mike Trésor Ndayishimiye heeft zijn eerste competitiedoelpunt voor Willem II te pakken. De aanvallende middenvelder kwam zaterdagavond halverwege de eerste helft tegen Sparta Rotterdam (4-0) tot scoren op aangeven van Ché Nunnely, nadat hij in de vijfde minuut al het openingsdoelpunt van zijn ploeggenoot voorbereidde. De samenwerking met Nunnely bevalt goed, vertelt Ndayishimiye na afloop aan het Brabants Dagblad.

"We speelden in de jeugd bij Anderlecht en Ajax tegen elkaar en natuurlijk ook met de nationale elftallen", zegt de twintigjarige Belg over zijn negentienjarige ploeggenoot. "Ik kan het zeer goed vinden met hem." Ndayishimiye, die eind vorige maand in de KNVB Beker al een hattrick maakte tegen HVCV Quick, krijgt het vertrouwen van trainer Adrie Koster en dat betaalt zich uit. "Ik kan meer en meer mijn stempel drukken en mijn eigen ding doen. Natuurlijk moet ik nog veel leren maar ik denk dat ik week na week meer toevoeg aan het team."

De van NEC gehuurde spelmaker zegt dat hij al een tijdje wachtte op zijn eerste doelpunt en dat hij genoot van het spel van zijn ploeggenoten. "Het is erg fijn als iedereen met vertrouwen speelt. Dat was zeker te zien in de eerste helft waarin we er ook gelijk drie maakten. Dat geeft alleen maar een boost." Willem II staat dankzij de overwinning op de vierde plaats in de Eredivisie, met 26 punten uit 15 wedstrijden.

De club is al bezig met de selectie voor komend seizoen, zo blijkt uit de woorden van Koster in gesprek met FOX Sports. Hij verklapt dat Willem II werk wil maken van de definitieve komst van Ndayishimiye. De Tilburgers hebben een optie tot koop. "Die optie die wij hebben wordt wel gelicht, ja", beaamt hij. "Het lijkt me duidelijk dat we tevreden zijn. Het is zeker een hele goede speler."