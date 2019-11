Ronald de Boer trekt conclusie na debacle PSV: ‘Ajax heeft het wel ingezien’

Ronald de Boer betwijfelt of het aankoopbeleid van PSV verstandig is geweest. Twee dagen na de kansloze nederlaag tegen Sporting Portugal (4-0) komt de analist bij FOX Sports de conclusie dat trainer Mark van Bommel een 'te jeugdig' elftal tot zijn beschikking heeft. In tegenstelling tot Ajax heeft PSV er niet voor gekozen om ervaren spelers aan te trekken en dat breekt de club nu op, denkt De Boer.

"Je moet betrouwbaarheid hebben", betoogt De Boer. Hij twijfelt niet aan het talent van spelers als Steven Bergwijn, Mohamed Ihattaren, Donyell Malen en Cody Gakpo, maar benadrukt dat de ontwikkeling van jonge spelers altijd 'met vallen en opstaan' gaat. "Dat is heel normaal", aldus De Boer, die de vergelijking trekt met het aankoopbeleid van de grote concurrent uit Amsterdam. "Het zijn keuzes van de club. Ajax heeft ingezien dat je een goede mix moet hebben van ervaren jongens en talent."

"Maar ik heb het gevoel dat ze bij PSV drijven op het talent van spelers als Ihattaren, Malen en Gakpo. Van Ritsu Doan, die van FC Groningen komt, kun je ook niet verwachten dat hij meteen meedraait. Het zijn geen types als Dusan Tadic of Daley Blind", benadrukt De Boer. Tafelgenoot Kees Kwakman schrok tijdens de wedstrijd in de Europa League vooral van de defensieve kwalen bij PSV. Hij licht de rol van Pablo Rosario en Jorrit Hendrix uit; zij stonden samen centraal op het middenveld.

Voetballend zijn Rosario en Hendrix niet de sterkste, weet Kwakman. "Maar als zij dan spelen, moet het in ieder geval verdedigend goed staan. Maar die twee waren nou juist de aanstichters bij twee goals van Sporting. PSV krijgt heel veel kansen en goals tegen, ook met dat blok. Donderdag vroeg ik me af of de spelers weten wat ze moeten doen”, vervolgt Kwakman, die aanstipt dat PSV zeeën van ruimte weggaf. “Ik weet niet of het komt door de trainer, of door de spelers. Ik weet niet wat de afspraken zijn. Malen en Ihattaren willen een beetje naar voren, de rest sluit niet aan. Evengoed krijgen ze nog doelpunten tegen. Misschien is het niet duidelijk genoeg, of ze kunnen het niet uitvoeren."