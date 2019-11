‘Ajax geeft slecht signaal af door 25 miljoen euro te bieden voor Reinier’

Vrijdag bracht De Telegraaf het nieuws dat Ajax een bedrag van 25 miljoen euro heeft geboden voor de zeventienjarige Braziliaan Reinier. Valentijn Driessen, chef voetbal van het dagblad, vindt het geen goede zet van de Amsterdammers en stelt dat de Eredivisionist meer aandacht zou moeten besteden aan zijn eigen jeugdopleiding.

25 miljoen euro is waarschijnlijk niet genoeg om Reinier los te weken bij zijn club Flamengo. "Ik geloof dat er veertig miljoen betaald moet worden", zegt Driessen bij De Telegraaf TV. "Ik ben niet zo voor dat soort bedragen voor dit soort hele jonge spelers. Ik ben meer voor de eigen opleiding, dat je spelers daaruit meer kansen geeft. Deze jongen gaat ongetwijfeld weer iemand in de opleiding in de weg staan en je moet nog maar afwachten of-ie het allemaal gaat brengen. Het is een hele hoop geld."

Dat ook clubs als Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid en Barcelona interesse zouden hebben, zegt Driessen weinig. "Dan hoor je: ook andere Europese topclubs zitten erachteraan. Maar dat is geen excuus om veertig miljoen te betalen. Ajax heeft een hele rits buitenlanders gekocht op een ogenblik, toen kregen we iedere week een persbericht. Ze kwamen overal en nergens vandaan, en de enige die uiteindelijk is doorgebroken is David Neres. Dus ja, moet je naar dat soort jongens op zoek?"

Presentator Pim Sedee vraagt aan Driessen of Ajax een slecht signaal afgeeft met het hoge bod op Reinier. "Dat vind ik sowieso", reageert de journalist. "De opleiding van Ajax is een bewezen opleiding, een topopleiding. Nu zag je Noa Lang er (tegen Lille OSC, red.) weer inkomen, Noussair Mazraoui en Donny van de Beek deden mee. Dan denk ik: dat zijn echte Ajacieden, dat zijn spelers die je kan opleiding tot dat niveau. Waarom de hele wereld afstropen naar zeventienjarige jochies?"