London Evening Standard: Selectie van Arsenal maakte Emery belachelijk

Unai Emery kreeg vrijdag zijn congé als manager van Arsenal. De 1-2 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt werd de Spaanse oefenmeester uiteindelijk fataal, al slaagden the Gunners er ook niet in om de zes wedstrijden daarvoor winnend af te sluiten. De London Evening Standard doet uit de doeken hoe Emery de afgelopen maand al de grip op de spelersgroep verloren was.

De Londense krant beschrijft hoe Emery op de terugweg van de uitwedstrijd tegen het Portugese Vitória Guimarães (1-1) alleen in het privévliegtuig van Arsenal zat. Binnen gehoorafstand maakten de speler van the Gunners grappen over het accent en het gemankeerde Engels van de Spaanse oefenmeester, terwijl er tevens werd gevraagd ‘hoeveel aanvoerders Arsenal had’. Emery ontnam Granit Xhaka de aanvoerdersband, nadat hij uit zijn dak was gegaan richting de eigen supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace. Pierre-Emerick Aubameyang werd vervolgens gekozen tot de nieuwe aanvoerder.

Zidane: 'Weet zeker dat Emery weer snel een club vindt'

Er werd al langer getwijfeld over de toekomst van Emery bij Arsenal. Nadat hij er afgelopen seizoen niet in slaagde om de Champions League te halen en de Europa League-finale tegen Chelsea betrekkelijk kansloos verloren ging, bestonden er intern al vraagtekens bij de Spanjaard. Het gedwongen vertrek van Laurent Koscielny, die eerder onder zijn bewind de aanvoerdersband droeg, versterkte zijn positie niet bepaald. Emery liet de verdeelde selectie zelf zijn aanvoerder kiezen en ondermijnde daarmee zijn eigen positie.

Met name de communicatie vormde een pijnpunt in het huwelijk tussen Emery en Arsenal. De London Evening Standard heeft van bronnen op het trainingscomplex begrepen dat er vaak sprake was van verwarring en dat het contact met de manager verre van optimaal was. Bovendien weigerden Aubameyang en Alexandre Lacazette om hun contract te verlengen zolang Emery nog manager was. Tegelijkertijd was men niet overtuigd van het beoordelingsvermogen van de oefenmeester, waarbij de mislukte huurperiode van Denis Suárez als belangrijkste voorbeeld wordt aangehaald.

Emery vond nooit zijn plaats in Engeland en vloog zodra het schema het toeliet steevast terug naar geboorteplaats Hondarribia. De krant concludeert dat Emery met zijn ontslag uit zijn lijden is verlost. Er wordt nu in Engeland volop gespeculeerd over de opvolging van de Spanjaard. Het Spaanse Goal meldt dat de clubloze Marcelino nadrukkelijk in beeld is, terwijl ook Carlo Ancelotti, Nuno Espirito Santo en Mikel Arteta worden genoemd.