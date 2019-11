Flinke klap voor Liverpool: Fabinho door blessure pas in 2020 weer in actie

Liverpool moet het voorlopig doen zonder Fabinho. De verdediger annex controlerende middenvelder heeft deze week een enkelblessure opgelopen die hem voorlopig aan de kant houdt. De koploper van de Premier League meldt vrijdagmiddag via de officiële kanalen de de Braziliaans international pas in het nieuwe kalenderjaar weer in actie kan komen.

Fabinho moest zich woensdag na een botsing met Hirving Lozano in het duel met Napoli (1-1) al na achttien minuten laten wisselen. Gevreesd werd voor een serieuze blessure en onderzoek heeft uitgewezen dat hij schade aan zijn enkelbanden heeft opgelopen. Liverpool meldt dat Fabinho was in 2020 weer in actie kan komen en volgens Engelse media staat hij in totaal twee maanden aan de kant.

Naar verwachting kan Fabinho zes tot acht weken niet in actie komen voor the Reds. Hierdoor mist hij naar alle waarschijnlijkheid twaalf wedstrijden. December is een drukke maand voor de Engelse grootmacht. Het team van manager Jürgen Klopp komt in actie in de Premier League, Champions League, FA Cup en de wereldbeker voor clubs in Qatar.

Het wegvallen van Fabinho is dan ook een flinke tegenvaller voor Klopp, onder wie de Braziliaan een vaste basisspeler is. “Het is een klap, een enorme klap voor het hele team. Voor hemzelf natuurlijk ook, maar dit zijn situaties waar je mee om moet zien te gaan”, reageerde Georginio Wijnaldum woensdagavond na afloop van het duel met Napoli tegenover Engelse media. “Ik denk dat we op het gebied van blessures de afgelopen jaren de nodige klappen te verwerken hebben gekregen en we moeten gewoon laten zien dat we hiermee om kunnen gaan.”