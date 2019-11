Justin Kluivert deelt eer van doelpunt in Turkije: ‘Hij heeft mij veel geholpen’

AS Roma won donderdagavond op overtuigende wijze van Medipol Basaksehir (0-3), met Justin Kluivert als een van de doelpuntenmakers aan Italiaanse zijde. De vleugelaanvaller is blij met zijn doelpunt op Turkse bodem en is dankbaar voor het vertrouwen dat hij krijgt van trainer Paulo Fonseca. Kluivert is echter ambitieus en aast op meer succesvolle optredens namens Roma.

"De trainer heeft mij veel geholpen", laat Kluivert na afloop van de ruime zege van Roma weten in een onderhoud met Sky Italia. "Het gaat steeds beter, al ben ik er nog lang niet. Ik ben blij met mijn doelpunt en hoop dat dit het startsein is van iets moois. Ik train altijd heel hard en probeer tijdens wedstrijden om mijn focus te behouden."

"We hebben goed gespeeld, echt als een team. De start was zeer goed, met drie doelpunten als resultaat. Dat was heel belangrijk, want het was een moeilijke wedstrijd tegen een sterke tegenstander", voegt Kluivert daaraan toe. De voormalige Ajacied staat na donderdagavond op twee treffers in de Europa League, tegenover een doelpunt in de Serie A.

Kluivert werd voor de laatste paar interlands van Oranje niet opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman, maar desondanks blijft het EK van volgend jaar hoog op zijn wensenlijstje staan. "Dat is nog steeds mijn doel en nog ver weg, dus er is nog genoeg tijd om mezelf te laten zien. Dat zal ik gewoon proberen te doen en dan zien we wel hoe of wat", zo zei de aanvaller van Jong Oranje onlangs tegen Voetbal International. Kluivert staat zondag met Roma tegenover Hellas Verona.