Lille OSC - Ajax: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

Ajax treedt woensdagavond aan voor de vijfde groepswedstrijd in de Champions League dit seizoen. De Amsterdammers zullen gebrand zijn om te winnen na het bizarre duel van eerder deze maand met Chelsea op Stamford Bridge. Het team van trainer Erik ten Hag stapte dinsdag op de trein naar Noord-Frankrijk, waar het duel met Lille OSC wacht. De nummer tien van de Franse Ligue 1 is de hekkensluiter in de poule, met slechts een punt uit de eerste vier wedstrijden.

Ajax – Lille 3-0

Ajax won voor eigen publiek met overtuigende cijfers: 3-0. Hoewel de thuisploeg het betere van het spel had, was de overwinning minder overtuigend dan de uitslag deed vermoeden. De Franse opponent kwam er bij vlagen namelijk gevaarlijk uit en het was mede aan goed keeperswerk van André Onana te danken dat Lille niet scoorde. Het was Quincy Promes die na achttien minuten spelen de score opende vanuit een voorzet van Nicolás Tagliafico. Hakim Ziyech had even daarvoor al een waarschuwing afgegeven met een geweldige uithaal op de paal. Na rust bracht Edson Álvarez de marge op twee. Na een steekpass van David Neres schoof hij raak bij de tweede paal. Na een uur spelen werd de eindstand bepaald door een kopgoal van Tagliafico.

“Het zegt genoeg dat hun keeper André Onana toen de beste speler van het veld was. Misschien is het wel een voordeel dat we al zijn uitgeschakeld. Zonder druk komt mijn elftal misschien wel beter uit de verf”, zei Lille-trainer Christophe Gaultier dinsdag tijdens de persconferentie. De coach hoopt met zijn team te kunnen profiteren van de afwezigheid van Daley Blind en Joël Veltman. “Het zou een probleem kunnen worden voor Ajax. Wij hebben erop gehamerd dat wij het Ajax op die posities zo moeilijk mogelijk willen maken. Ik hoop dat we erin slagen om die mogelijke zwakte uit te buiten.”

Waar Ajax in een blakende vorm steekt en in de Eredivisie nog altijd ongeslagen aan kop gaat, is de vorm bij Lille ver te zoeken. Het team dat vorig seizoen vriend en vijand verraste door op de tweede plaats te eindigen, is nu terug te vinden op de tiende plaats op de ranglijst. De laatste overwinning werd een maand geleden geboekt, toen Girondins Bordeaux met 3-0 opzij werd gezet. Daarna volgden nederlagen tegen Olympique Marseille (2-1) en Valencia (4-1) en een doelpuntloos gelijkspel tegen Metz. Afgelopen vrijdag gingen les Doges met 2-0 onderuit tegen Paris Saint-Germain.

Samenvatting: PSG - Lille OSC

Blessures en schorsingen

Aan de kant van Ajax is het ontbreken van Blind en Veltman een groot gemis. De twee centrumverdedigers kregen een rode kaart in de uitwedstrijd tegen Chelsea en moeten het duel met Lille aan zich voorbij laten gaan. Ten Hag heeft er daarom voor gekozen om debutant Jurriën Timber bij de selectie te halen. Het talent wacht nog op zijn debuut in het eerste elftal. Noussair Mazraoui viel zaterdag geblesseerd uit tegen Heracles, maar is desondanks meegereisd naar Frankrijk. Neres is achtergebleven, aangezien hij herstellende is van een knieoperatie. De Braziliaan komt pas na de winterstop weer in actie. Tegen Lille moeten Quincy Promes, André Onana en Lisandro Martinez oppassen. Zij staan op scherp en zijn bij een gele kaart geschorst voor het duel met Valencia.

Aan de kant van Lille ontbreken eveneens twee belangrijke verdedigers. Adama Soumaoro en José Fonte zijn er door blessures niet bij. “We missen dus veel ervaring, maar ik heb vertrouwen in hun jonge vervangers”, aldus Galtier, die tot zijn grote teleurstelling assistent-trainer João Sacramento en keeperstrainer Nuno Santos vorige week weggeplukt zag worden door José Mourinho bij Tottenham Hotspur.

Vermoedelijke opstellingen

De afwezigheid van Blind en Veltman wordt volgens het Algemeen Dagblad opgevangen voor Perr Schuurs en Álvarez. Het zou de eerste keer zijn voor de Mexicaan dat hij als centrumverdediger start. Ten Hag gebruikte hem de afgelopen maanden vooral als controlerende middenvelder. Door de blessure van Neres heeft Zakaria Labyad al een aantal weken een basisplaats en de krant verwacht dat hij woensdagavond als rechtsbuiten aan de aftrap verschijnt. Het middenveld met Lisandro Martínez, Donny van de Beek en Hakim Ziyech blijft zo intact.

Vermoedelijke opstelling Lille OSC: Maignan; Celik, Djalo, Gabriel, Bradaric; Yazici, André, Soumaré, Bamba; Ikoné, Osimhen

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Álvarez, Tagliafico; Van de Beek, Ziyech, Martínez; Labyad, Tadic, Promes

De vermoedelijke opstelling van Ajax volgens het Algemeen Dagblad

Statistieken Lille OSC - Ajax

O Ajax won niet één van de laatste zes uitduels op Franse bodem in het hoofdtoernooi van een Europese competitie, sinds een 0-2 zege op Olympique Lyon in oktober 2002 in de Champions League: 3-1 tegen Auxerre (2004/05), 2-1 tegen Olympique Marseille (2008/09), 2-1 tegen Auxerre (2010/11), 0-0 tegen Olympique Lyon (2011/12), 3-1 tegen Paris Saint-Germain (2014/15) en 3-1 tegen Olympique Lyon (2016/17).

O Lille won niet één van de drie officiële wedstrijden in Europa tegen een Nederlandse tegenstander. PSV bleef op 17 februari 2011, in het kader van de Europa League, overeind in Frankrijk (2-2) en was exact een week later met 3-1 te sterk. Lille verloor eerder dit seizoen in de Champions League met 3-0 van Ajax.

O Ajax leed niet één nederlaag in de laatste acht uitwedstrijden in de Champions League: vijf zeges, drie remises. Dat is de beste reeks van de Amsterdamse club sinds veertien uitduels zonder nederlaag tussen september 1994 en maart 1997.

O Lille won niet één van de tien thuiswedstrijden in de Champions League: vier remises en zes nederlagen. Slechts twee teams bleven ooit langer van een thuiszege verstoken: Spartak Moskou (elf, tussen 2001 en 2006) en Steaua Boekarest (dertien, tussen 1996 en 2013).

O Daley Blind en Joël Veltman incasseerden een rode kaart in de vierde groepswedstrijd tegen Chelsea (3-3) in de Champions League. Het was voor laatstgenoemde alweer zijn derde rode prent in het Europese toernooi; in de Amsterdamse clubhistorie werden alleen Edgar Davids en Zlatan Ibrahimovic (beiden vier keer) vaker in een Champions League-duel van het veld gestuurd.

Live-uitzending en aanvang

De wedstrijd tussen Lille en Ajax in het Stade Pierre-Mauroy gaat woensdagavond om 21.00 uur van start. Het duel wordt live uitgezonden op het open kanaal. De voorbeschouwing van Veronica begint om 20.30 uur. Op Ziggo Sport Voetbal is het duel van Ajax vanaf 20.55 uur te volgen. De andere wedstrijd in deze poule tussen Valencia en Chelsea begint al om 18.55 uur en is live te volgen op Ziggo Sport Select.