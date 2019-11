Johan Derksen heeft na glansrol toch één puntje van kritiek op Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt begint zijn draai bij Juventus steeds meer te vinden, constateren Wim Kieft en Johan Derksen. De Nederlandse centrumverdediger blonk dinsdagavond uit in het Champions League-duel met Atlético Madrid (1-0 overwinning) en was in de absolute slotfase goud waard voor Juventus, door met een bijzonder fraaie tackle een zeker doelpunt van Ángel Correa te voorkomen.

"Hij speelde goed en die tackle op het eind was geweldig. Het vertrouwen groeit", zegt Kieft na afloop bij Veronica over de twintigjarige stopper. "Uiteindelijk is voetbal ook voor verdedigers vertrouwen. Als je vertrouwen hebt, is de timing bij zo'n tackle een keer wel goed. Het vertrouwen was hij aan het begin duidelijk kwijt in Italië. Hij is echter aardig begonnen te spelen en krijgt van iedereen complimenten: zo werkt dat toch."

"En hij is ook nog harstikke jong. Ik weet dat dat al honderd keer verteld is, maar het is wel zo. Die jongen moet daar in groeien", aldus Kieft. Collega-analist Derksen is het met Kieft eens dat De Ligt een uitstekende wedstrijd speelde. Toch heeft de oud-verdediger nog wel een puntje van kritiek. "Hij zou in balbezit nog iets meer initiatief mogen tonen: ook een keer een bal goed inspelen, een pass geven. Hij verstuurt vaak nog een passje zonder risico naar zijn collega. Verdedigend heeft hij uitstekend gespeeld", aldus Derksen.

Het interview dat De Ligt na afloop gaf aan Veronica-verslaggever Wytse van der Goot is volgens Derksen een teken dat de verdediger op de goede weg is. "Het is een uitstekende jongen. Hij heeft het even moeilijk gehad, maar je ziet de flair ook weer een beetje terugkomen in zijn praten."