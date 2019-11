Kenneth Perez denkt aan verrassende basisplaats bij Ajax tegen Lille

Ajax moet het woensdagavond tegen Lille OSC doen zonder Joël Veltman en Daley Blind. De twee centrumverdedigers kregen tegen Chelsea (4-4) allebei een rode kaart en zijn derhalve geschorst voor het duel in de groepsfase van de Champions League tegen de Franse club. Waar de verwachting is dat Perr Schuurs en Edson Álvarez het centrum zullen vormen in Noord-Frankrijk, heeft Kenneth Perez een andere variant in gedachte.

“Ik denk dat het Schuurs met Martínez wordt en dan Marin op het middenveld”, laat de Deense analist maandagavond weten bij Voetbalpraat van FOX Sports. Tafelgenoot Arno Vermeulen ziet het graag anders en verwacht niet dat Erik ten Hag een basisplaats inruimt voor Razvan Marin. “Marin heeft zo weinig laten zien. Ga je hem nu op het middenveld inbrengen? Ik denk dat hij (Ten Hag, red.) het middenveld laat staan.”

“En dan met Álvarez, dat vind je geen risico? Marin heeft tenminste op het middenveld gespeeld. Ik heb liever risico op het middenveld dan achterin. Je doet net alsof Marin geen bal kan overspelen”, reageert Perez. Vermeulen denkt dat Ajax wel een risico kan nemen in de achterhoede. “Ze spelen tegen de nummer tien van Frankrijk en Ajax heeft echt een beter elftal, ze gaan die wedstrijd dicteren. Ja, dan zou je misschien een goal tegen kunnen krijgen.”

Perez weet niet of het een goed idee is om met Álvarez in de achterhoede te starten. “Ik heb Álvarez geen enkele keer achterin gezien. Ik kan dus niet beoordelen of hij daar heel goed is. Marin heb ik wel op het middenveld gezien. Eén wedstrijd heeft hij het wel goed gedaan, dat was tegen PSV in de Supercup. Daarna viel hij tegen en is hij uit het elftal gegaan. Daarom zou ik liever met hem op het middenveld spelen. Martínez heb ik vakder achterin zien spelen en hij deed het ook goed daar.”