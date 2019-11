Barcelona moet oppassen: het Marokkaanse gevaar ligt op de loer

Barcelona en Borussia Dortmund staan tegenover elkaar op de vijfde speeldag van de Champions League. Het team van Ernesto Valverde won liefst negen van de laatste elf officiële uitwedstrijden, al vonden deze twee misstappen in de laatste vier duels plaats. Borussia Dortmund boekte in slechts drie van de laatste zeven officiële duels een zege en dat was telkens in eigen huis. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Camp Nou, woensdagavond vanaf 21.00 uur.

O Barcelona verloor nog nooit een officiële wedstrijd tegen Borussia Dortmund in Europa; de Spaanse topclub won eenmaal en remiseerde twee keer in drie onderlinge duels.

O Borussia Dortmund speelde slechts één keer een officiële uitwedstrijd in het Camp Nou in Europees verband. Dat was in januari 1998, de eerste wedstrijd van de finale van de Europese Super Cup (2-0 nederlaag).

O Barcelona won dertien van de vijftien thuiswedstrijden tegen Duitse opponenten in de Champions League: twee nederlagen. Deze nederlagen waren tegen Bayern München: 1-2 in november 1998 en 0-3 in mei 2013.

O Borussia Dortmund won de eerste uitwedstrijd op Spaanse bodem in de Champions League in oktober 1996: 0-1 bij Atlético Madrid. Nadien werden negen visites aan Spanje met drie remises en zes nederlagen afgesloten.

O Het doelpuntloze gelijkspel in de vierde groepswedstrijd tegen Slavia Praag (0-0) was pas de elfde keer dat Barcelona in 124 thuisduels in de Champions League niet tot scoren kwam. Het kwam in de geschiedenis van het toernooi nog nooit voor dat de Catalanen in twee thuisduels op rij het net niet vonden.

O Borussia Dortmund poetste in het vierde groepsduel met Internazionale een dubbele achterstand weg: van 0-2 naar 3-2. Het was voor de Duitse club pas de eerste keer in het toernooi dat men terughad van twee tegendoelpunten of meer én won, het twintigste team ooit in de historie van de Champions League.

O Twee van de vier Champions League-wedstrijden van Barcelona dit seizoen eindigden doelpuntloos. Sinds de start van 2017/18 kwamen de Catalanen in het toernooi tot vijfmaal toe niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel: minimaal twee keer meer dan welk team dan ook.

O Achraf Hakimi maakte dit seizoen in de Champions League al vier doelpunten. De enige Marokkaanse voetballer met meer doelpunten in het hoofdtoernooi van één Champions League-seizoen was Marouane Chamakh: vijf goals namens Girondins Bordeaux in 2009/10.

O Borussia Dortmund wisselt in de laatste zeven uitwedstrijden in de Champions League een nederlaag met een overwinning af. De laatste visite in het Europese miljardenbal was aan Internazionale: een 2-0 nederlaag.

O Lionel Messi was met zijn laatste schot in het Camp Nou in het vorige Champions League-seizoen trefzeker. Dit seizoen schoot de vedette van Barcelona twaalfmaal op doel zonder succes, zonder doelpunten in beide thuisduels. Als hij ook tegen Borussia Dortmund niet scoort, is het de eerste keer sinds oktober 2011 dat hij in drie opeenvolgende thuisduels in de Champions League niet scoort (destijds een reeks van vier).