Eindhovens Dagblad ‘herkent zich niet’ in sneer van Mark van Bommel

Mark van Bommel is vrijdag op de wekelijkse persconferentie ingegaan op de interne situatie bij PSV. Ondanks de sportieve malaise is het de afgelopen weken 'ogenschijnlijk rustig' gebleven in de top van de club, zo merkt het Eindhovens Dagblad op. Van Bommel verwierp de verhalen dat hij en technisch manager John de Jong het niet altijd goed met elkaar kunnen vinden.

"Absoluut niet", reageert Van Bommel op de berichtgeving van Voetbal International, dat schreef over botsingen tussen Van Bommel en De Jong. Volgens de trainer is het echter juist 'zo rustig' omdat de betrokken personen binnen de club goed met elkaar door een deur kunnen. "Ik snap dat dat soms voor irritatie zorgt bij een aantal mensen. Samen met John de Jong en Toon Gerbrands vormen wij een driehoek die alles bespreekt. Het is mooi dat erover gesproken wordt. Dat betekent dat mensen het niet leuk vinden dat het rustig is."

Van Bommel kreeg dat idee onder meer na het lezen van een aantal publicaties in het Eindhovens Dagblad. "Ik heb meerdere stukken gelezen. Ik weet ook wel dat er urgentie is dat wij resultaat moeten gaan halen", is het enige wat Van Bommel daar zelf over zegt. PSV wist de laatste zes officiële wedstrijden voor de interlandperiode niet te winnen en staat derde in de Eredivisie. De achterstand op koploper Ajax is opgelopen tot elf punten, terwijl nummer twee AZ vijf punten voorsprong heeft.

Bij monde van journalist Rik Elfrink countert het Eindhovens Dagblad de woorden van Van Bommel. "Er zijn verzachtende omstandigheden voor PSV, waar het de afgelopen weken minder is gegaan. Blessures, schorsingen, rode kaarten. Helder", somt Elfrink op via Twitter. "Dat 'sommigen het niet leuk zouden vinden dat het rustig is bij PSV', herkennen we bij het ED in ieder geval absoluut niet. Waarvan akte."