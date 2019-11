‘Ze deden alles voor de eerste goal, zodat ze de foto even konden nabootsen’

Ronald Koeman is gematigd positief na de afsluitende EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal, op eigen veld tegen Estland. Oranje had geen kind aan de opponent en won uiteindelijk met 5-0, maar de bondscoach is kritisch op de eerste helft van zijn ploeg. Toch kijkt Koeman met een positieve blik naar het nieuwe kalenderjaar.

Oranje kende dinsdag een flitsend begin met twee doelpunten binnen achttien minuten, maar daarna viel de ploeg enigszins terug. Koeman is blij dat zijn team uiteindelijk toch een fraaie uitslag op het scorebord heeft kunnen zetten. "Het mooiste van de avond is dat we tot het einde zijn doorgegaan. Het was niet geweldig, met name de eerste helft niet", vertelt hij desgevraagd aan de NOS.

Koeman zag Oranje nog wel goed beginnen. "Het leek wel alsof we alles deden voor de eerste goal, zodat de jongens als groep de foto nog even konden nabootsen. Daar ben ik wel trots op", verwijst de trainer naar het statement tegen racisme dat onder anderen Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong maakten. "Gini zei er net nog wat over in de kleedkamer tijdens ons slotwoord: hij voelt zich zo happy bij het Nederlands elftal", onthult Koeman. "Dit probleem (racisme, red.) komt bij ons niet voor. Het is één team en dat is mooi om terug te zien."

Het restant van de eerste helft kon Koeman nauwelijks bekoren. "Het leek wel dat de energie er na de 2-0 een beetje uitliep. Ik vond ook dat we slecht druk zetten op de tegenstander en grote ruimtes weggaven, al resulteerde dat niet in kansen", vervolgt Koeman, die zijn manschappen in de rust tot de orde riep. Na de onderbreking liep Oranje alsnog uit naar een dikke score. "In de tweede helft was het beter en dan zie je ook dat ze in de problemen komen en fouten maken waar doelpunten uit voortkomen."

Voor Oranje kan de blik nu op het EK van aankomende zomer. "We hebben nog vijf of zes maanden tot het EK. We hebben veel jonge spelers en die zijn straks ook weer verder. Het zal een strijd worden en dat heb ik ook gezegd tegen de spelers. We gaan rustig kijken en zij moeten door. Uiteindelijk kom je met de sterkst mogelijke selectie", aldus Koeman, die tot slot nog even stilstaat bij de onvrede die afgelopen zaterdagavond bij hem overheerste na het duel met Noord-Ierland (0-0). "Als ik iets voel, zeg ik het en krop ik dat niet op. Ik zie om me heen genoeg mensen die hun frustratie op televisie uiten. Ik mag dat ook één keer in de zoveel tijd doen. Ik ben dat wel kwijt, maar je vergeet dingen niet."